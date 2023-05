Terra e Paixão estreia com recorde negativo de audiência na Globo

Nova novela da TV Globo, "Terra e Paixão" teve a pior estreia de uma produção do horário nobre da história da emissora dos últimos anos

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela "Terra e Paixão", nova trama das 21 horas da TV Globo, registrou um dos piores índices de estreia de uma produção do horário nobre na história da emissora. O primeiro capítulo do folhetim, exibido na noite da segunda, 8, conquistou somente 24,2 pontos de média, segundo dados prévios de audiência da Grande São Paulo.

O número é, pelo menos, o pior de uma estreia na faixa desde 1991, data em que o Ibope começou a medir a audiência em tempo real no País, conforme a colunista de TV Cristina Padiglione. O recorde negativo anterior era da novela "Um Lugar ao Sol", que estreou na pandemia com 25,2 pontos de audiência.

A trama de Lícia Manzo que estreou em 2020 também é dona do recorde de pior média de uma novela das nove na Globo. Trama anterior da faixa, "Travessia", de Glória Perez, detém o título de segunda menor audiência do horário nobre, com 24,1 pontos de média.

"Terra e Paixão" aposta no texto popular de Walcyr Carrasco — reconhecido por sucessos de público como "Amor à Vida" e "A Dona do Pedaço". A nova novela é protagonizada por nomes como Bárbara Reis, Johnny Massaro, Cauã Reymond, Glória Pires e Tony Ramos e traz uma trama de vingança situada em um contexto de invasão de terras.

