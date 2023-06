Evento gratuito celebra 145 anos de Cego Aderaldo em Quixadá

Localizada em Quixadá, a Casa de Saberes Cego Aderaldo comemora 145 anos do poeta que dá o nome ao espaço. Entre os dias 21 a 24 de junho, será realizado um evento gratuito com o tema “Vida, Poesia e Encantamento”, reunindo debates, mesa-redonda, formações, oficinas, sarau e apresentações.

“Celebrar o aniversário de 145 anos do poeta Cego Aderaldo é manter viva a chama da cultura popular, a poesia de cordel, a cultura de viola, a exibição de cinema nas comunidades mais longínquas do sertão, o poeta nos faz enxergar a vida com muita arte", declara a coordenadora executiva da Casa de Saberes Cego Aderaldo, Michelle Maciel.

Na abertura do evento, que será realizada na quarta, 21, acontece o lançamento da exposição “O Sertão Múltiplo De Cego Aderaldo”, com curadoria de Alênio Alencar e Lorena Patrício. Já no encerramento, acontece o 29° Festival Cego Aderaldo de Repentista e Violeiros do Sertão Central.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A homenagem ao artista que dá nome a essa importante casa de artes localizada no Sertão Central cearense, mais que justa, é também o reconhecimento à força e criatividade da sua produção artística, cuja potência vai além dos poemas pelos quais ficou mais conhecido. Cego Aderaldo foi além, influenciou também a música e outras linguagens, levando o Ceará para outras paragens", declara o diretor de Articulação Institucional do IDM, Lenildo Gomes.

A Casa de Saberes Cego Aderaldo é um equipamento de cultura do governo do Estado, gerido pelo o Instituto Dragão do Mar.

Confira a programação completa:

Dia 21 de junho (quarta-feira)



14h30min - Vivência de Construção de Máscaras de Caretas com Mestre Chico Emília, do Reisado Boi Coração, Tesouro Vivo da Cultura do Ceará



19h30min - Abertura da exposição “O Sertão Múltiplo de Cego Aderaldo”



20 horas - Apresentação da quadrilha “Coração do Sertão”



20h30min - Apresentação da quadrilha “Explosão Junina”



21 horas - Forró Pé de Serra

Dia 22 de junho (quinta-feira)



8 horas - “Explorando a Conexão entre o Repente Tradicional e a Música Contemporânea com Instrumentos Não Convencionais” com Idson Ricart



14 horas - Palestra “A Cultura Alimentar no Sertão Cearense: práticas e saberes - com Vanessa Moreira da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco



Dia 23 de junho (sexta-feira)



9 horas - Palestra “O Cordel: expressão cultural cearense” com Mestre da Cultura, Pádua de Queiroz, tradição Literatura de Cordel, Baturité

Local: Auditório Rachel de Queiroz (Feclesc)



Local: Auditório Rachel de Queiroz (Feclesc) 18h30min - Lançamento de Cordel “Cego Aderaldo - A Luz que Emana Arte” com Mestre da Cultura, Pádua de Queiroz, tradição Literatura de Cordel, Baturité/Ce



19 às 21 horas - Bodega da Casa e Sarau aberto Cego Aderaldo



Dia 24 de junho (sábado)



8h30min - Cine Beija-Flor do documentário “Cego Aderaldo: o cantador e o mito”, com o cineasta Rosemberg Cariry e Professora e escritora Maria Juraci Maia

Mediação: professor, historiador e militante cultural Neto Camorim



Mediação: professor, historiador e militante cultural Neto Camorim 18h30min - Comemoração do aniversário de 145 anos do poeta Cego Aderaldo.

19h20min - Entrega da rabeca pelo Mestre Aécio de Zayra



19h30min - Show musical da Mestra Ana da Rabeca, tradição rabequeira (Umari/CE)



20 horas - 29a Festival Cego Aderaldo de Repentista e Violeiros do Sertão Central



18 às 21 horas - Bodega da Casa

* A programação acontece na Casa de Saberes Cego Aderaldo, salvo quando indicado

Conheça Cego Aderaldo

Aderaldo Ferreira de Araújo, conhecido como Cego Aderaldo, foi um poeta popular, nascido em 24 de junho de 1878, na cidade de Crato. Ainda criança, mudou-se para Quixadá, fugindo de uma grande seca.

Aos 18 anos de idade, sofreu um acidente enquanto trabalhava em uma fábrica de algodão do proprietário Daniel de Moura, em Quixadá, perdendo a visão. Foi a partir desse acontecimento que passou a se dedicar a música e poesia nordestina.

Com uma trajetória artística de mais de 70 anos, Aderaldo formou uma orquestra, modernizou a cantoria, introduziu o cinema no sertão e foi também comerciante. As contribuições do artista são tesouros das artes populares ainda hoje.

145 anos do Poeta e Mito Cego Aderaldo

Quando: 21 a 24 de junho

21 a 24 de junho Onde: Casa de Saberes Cego Aderaldo (R. Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá)

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui