Neymar se oferece ao Barcelona após decisão de Messi, afirma jornal

Com espaço e a necessidade de ter um grande craque no time, o Barcelona busca um nome de peso e, de acordo com o jornal espanhol Sport, Neymar se ofereceu para ser esse jogador. O clube espanhol sonhava com o retorno do craque argentino Lionel Messi, mas o jogador anunciou sua ida ao Inter Miami, da MLS.

Neymar deixou o Barcelona em 2017, rumo ao Paris Saint-Germain, para ser protagonista do time francês. O brasileiro conquistou títulos, mas faltou a grande ambição do PSG: a Liga dos Campeões. Os anos do atacante no time parisiense também ficaram marcados por conflitos com a torcida e com o próprio time.

O desgaste na relação com o PSG deve fazer Neymar mudar de ares na próxima temporada. Especulado no futebol inglês, o brasileiro teria se oferecido ao Barcelona depois de decisão de Messi em ir para o Inter Miami, dos Estados Unidos. O técnico Xavi, porém, afirmou que o atacante não está nos planos do clube.

"Em teoria, não está nos planos. Gosto muito dele, mas há outras prioridades. A área esportiva (do Barcelona) já conhece todos os nomes", disse o treinador em entrevista ao canal Jijantes, na Twitch.

Com a janela de transferência aberta, Neymar segue com seu futuro indefinido. O tem contrato com o PSG até junho de 2027, mas tem o nome especulado em clubes da Europa.