Neymar diz que 'já sabia' da ida de Messi a Miami

O atacante Neymar revelou que "já sabia" que seu amigo Lionel Messi iria deixar o Paris Saint-Germain para assinar com o Inter Miami, antes de o astro argentino anunciar na última quarta-feira (7) que estava a caminho dos Estados Unidos.

'Ney' fez a revelação em uma entrevista publicada nesta sexta-feira no canal no YouTube da NBA Brasil.

"Cara, já sabia!", disse o brasileiro ao ser perguntado sobre sua reação quando Messi anunciou sua ida à Flórida.

O atacante do PSG deu a entrevista em Miami, onde aproveita as férias e assistiu há dois dias ao terceiro jogo das Finais da NBA, entre Miami Heat e Denver Nuggets.

"Já sabia que ele viria para cá, a gente já conversou, e falei que ele iria ser muito feliz", explicou Neymar, que foi companheiro de Messi no Barcelona (2013-2017) e no PSG (2021-2023).

"Obviamente fiquei muito contente, e triste ao mesmo tempo porque ele foi embora", acrescentou o brasileiro, cujo próprio futuro no time parisiense é incerto, após mais uma temporada atrapalhada pelas lesões.

Neymar também afirmou que Messi vai ajudar a MLS, a liga americana de futebol, a subir de nível: "vai se tornar uma liga muito mais popular, muito mais vista, então todo mundo tem que aproveitar, tirar essa 'casquinha' dele e vê-lo jogar".

O argentino de 35 anos, campeão do mundo com a 'Albiceleste' em dezembro, no Catar, decidiu se mudar para os Estados Unidos ao invés de retornar ao Barcelona ou reviver a rivalidade com Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

