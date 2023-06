Anitta libera pré-save de nova música que será lançada nesta quinta

A cantora Anitta já disponibilizou o pré-save do single inédito, “Funk Rave”, que terá lançamento nesta quinta-feira, 22, às 21 horas.

A música ganhou um spoiler na apresentação da artista durante a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2023, que aconteceu no início do mês de junho.

A faixa, que tem ritmo intenso e coreografia já montada, está tomando conta das trends online, com o #FunkRaveChallenge, no Instagram e no TikTok.

Anitta na Liga dos Campeões



A cantora brasileira foi elogiada por levar o funk para o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, com sua performance no “Kick Off Show” durante a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2023, com Burna Boy e Alesso.

A apresentação de Anitta aconteceu antes do início do jogo entre os times Manchester City (Inglaterra) e Inter de Milão (Itália), que foi transmitida para mais de 200 países e territórios.



Cercada por uma produção monumental, com mais de 60 painéis de LED hexagonais, Anitta apresentou o hit “Envolver” e, em seguida, surpreendeu seus fãs com a prévia de sua mais nova música: “Funk Rave”.



Em suas redes sociais, a artista brasileira vem aumentando a expectativa de seus fãs. "Vai, fãs! Taca pré-save!”, compartilhou Anitta.

