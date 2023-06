6ª temporada de Black Mirror: elenco e sinopse dos novos episódios

Os fãs de “Black Mirror” podem comemorar, pois a 6° temporada estreou nessa quinta-feira, 15, na Netflix. A antologia distópica lançou cinco episódios, todos classificados para maiores de 18 anos.

Nesta nova temporada, “Black Mirror” traz alguns nomes conhecidos de Hollywood no elenco como a vencedora do Oscar Salma Hayek (Frida), além de Zazie Beetz (Coringa), Michael Cera (Superbad - É Hoje) e Aaron Paul (Better Call Saul).

Mais uma vez sob o comando de Charlie Brooker, “Black Mirror” terá na 6° temporada histórias distópicas sobre modernidade e tecnologia com visão mais obscura e crítica. Confira a sinopse de cada episódio.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

6ª temporada de Black Mirror: A Joan é péssima



Joan (Annie Murphy), uma mulher comum, descobre que uma adaptação de sua vida é narrada em uma plataforma global de streaming, interpretada por Salma Hayek. Também estão no episódio Himesh Patel (Yesterday), Ben Barnes (Sombras e Ossos) e Michael Cera.



Duração: 57 minutos

Direção: Ally Pankiw

6ª temporada de Black Mirror: Loch Henry



Um casal de jovens cineastas viajam até uma cidade bucólica na Escócia para produzir um documentário sobre a natureza. Porém, os dois descobrem que o local guarda mistérios e histórias chocantes e assustadoras. Com Daniel Portman (Vigil) e Monica Dolan (Decisão de Risco).



Duração: 55 minutos

Direção: Sam Miller



6ª temporada de Black Mirror: Além do Mar



Em um mundo alternativo de 1969, dois astronautas estão em uma missão arriscada de alta tecnologia. No entanto, eles lidam com consequências de uma tragédia inimaginável. Com Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (House of Cards), Auden Thornton (A História Verdadeira) e Rory Culkin (Enxame).



Duração: 80 minutos

Direção: John Crowley



6ª temporada de Black Mirror: Mazey Day



Uma problemática estrela de Hollywood, Mazey Day, atropela uma pessoa e é perseguida por um grupo de paparazzis. No elenco estão Clara Rugaard (Espírito Jovem), Zazie Beetz e Hector (Orange is The New Black).



Duração: 41 minutos

Direção: Uta Briesewitz



6ª temporada de Black Mirror: Demônio 79



Ambientado no final da década de 1970, a trama se passa no Norte da Inglaterra. Uma assistente de vendas é surpreendida com a chegada de uma entidade misteriosa em sua casa que a obriga a cometer atos terríveis para evitar um desastre. Anjana Vasan (Cyrano), Paapa Essiedu (Gangs of London), estão no elenco.



Duração: 75 minutos

Direção: Toby Haynes

Confira o trailer da 6° temporada de Black Mirror