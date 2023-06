Netflix tem aumento no número de assinantes nos EUA após proibir compartilhamento de senhas

O número de assinantes diários da plataforma Netflix nos Estados Unidos registrou um aumento após a empresa bloquear o compartilhamento de senhas.

As informações são da empresa de pesquisa Antenna e, de acordo com os dados, a Netflix registrou quase 100 mil assinaturas diárias no país nos dias 26 e 27 de maio.

O aumento foi registrado dias após a proibição do compartilhamento de senhas entrar em vigor. A mudança, que atinge assinantes de mais de 100 países, incluindo o Brasil, indica que os usuários deverão pagar mais para compartilhar as senhas com pessoas que não moram na mesma casa.

Os usuários deverão criar uma nova assinatura ou pagar uma taxa adicional para ter um acesso extra na mesma conta.

"A conta Netflix deve ser usada por uma única residência. Todas as pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa, na rua, ou enquanto viajam. Além disso, podem aproveitar as vantagens dos novos recursos como 'Transferir um Perfil' e 'Gerenciar Acesso e Aparelhos'", informou o comunicado divulgado pela plataforma.

De acordo com a Antenna, o recente aumento no número de assinantes é maior do que o observado durante o início da pandemia de Covid-19, em março e abril de 2020.