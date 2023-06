The Flash: confira elenco, participações especiais e cena pós-créditos

Entre troca de diretores, adiamentos e problemas com o seu protagonista, Ezra Miller, "The Flash" finalmente chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 15. Dirigido pelo argentino Andy Muschietti (da franquia “It: A Coisa”), o longa tem conquistado o público.



Com 95% de aprovação no site Rotten Tomatoes, a aventura da vez traz o personagem Barry Allen (Erza Miller) voltando no tempo para tentar salvar sua mãe, Nora Allen (Maribel Verdú), e evitar que seu pai, Henry Allen (Ron Livisgton), seja preso injustamente.



Crítica: divertido e coeso, The Flash é caminho para DC rever erros; LEIA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta empreitada, Barry acaba mudando a realidade de outros universos e tem que se juntar a sua outra versão, Batman (Michael Keaton) e Supergirl (Sasha Calle).



The Flash: Elenco e todas as participações especiais

Atenção, o texto abaixo contém spoilers

A volta de Michael Keaton como Batman já era sabida pelo público desde o lançamento do trailer e da divulgação de pôsteres, porém, ele não é o único homem-morcego de “The Flash”. Também já divulgado, Ben Affleck retorna ao papel de Bruce Wayne, mas George Clooney surpreende ao dar as caras interpretando o personagem novamente.

Na última cena do filme, Barry recebe uma ligação de Bruce Wayne e quem aparece é George Clooney. Ele atuou como o cavaleiro das trevas em “Batman e Robin” de 1997, considerada uma das piores adaptações do herói.

Com a participação de Sasha Calle como Kara Zor-El, a Supergirl, o filme mostra uma nova versão da personagem, mas não a única. Helen Slater, atriz de "Supergirl" lançado em 1984 é mostrada por um breve momento.

Quando Barry Allen viaja pelo multiverso, ele consegue ver mundos alternativos colidirem, como o do Superman de George Reeves, de “As Aventuras do Superman” primeira adaptação em live-action do herói, Superman de Christopher Reeve e até de Nicolas Cage como Superman. Os atores aparecem com auxílio de CGI e cenas antigas.

Cage interpretaria o personagem, inclusive fez testes de câmera, no filme “Superman Lives” de 1998, dirigido por Tim Burton, mas que foi cancelado e nunca chegou a ser lançado.

Durante a viagem pelo multiverso, Barry ainda consegue ver a primeira versão de Flash em live-action, Jay Garrick de Teddy Sears, e o Batman de Adam West.

Além de todas essas participações que podem emocionar e empolgar os fãs, ”The Flash” traz de volta conhecidos personagens da DC como Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Jeremy Irons (Alfred), Jason Momoa (Aquaman), Michael Shannon (General Zod), Temuera Morrison (Tom Curry), além de citações a Superman (Henry Cavill) e Ciborgue (Ray Fisher).



The Flash: Tem cena pós-crédito?

O longa tem uma cena pós-crédito, em que mostra Barry saindo de um bar com o Aquaman (Jason Momoa) contando que em diferentes universos o Batman representa a mesma coisa, apesar de diferente.



O Aquaman, embriagado, questiona como são suas versões em diferentes realidades, no que Barry responde que são todos amigáveis e amáveis. No fim, Arthur Curry cai em uma poça d'água embriagado e dá um anel de Atlantis para que Barry pague a bebida.

Confira o trailer de "The Flash"