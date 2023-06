Gratuito: Artur Menezes faz show na Beira-Mar neste domingo, 18

O músico cearense Artur Menezes se apresenta neste domingo, 18, no Anfiteatro da Beira-Mar, a partir das 18 horas. O show gratuito faz parte da programação do Cultura à Beira-Mar, projeto da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) juntamente com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

Considerado um dos principais nomes da nova geração do blues, Artur Menezes foi o único brasileiro indicado pela revista Guitar Player EUA na lista dos 21 Melhores Novos Guitarristas de Blues, divulgada no início deste ano.

Na apresentação, o guitarrista irá apresentar um repertório composto de canções autorais, com as músicas de seus últimos três álbuns: “Fading Away” (2020), “Keep Pushing” (2018) e “Drive Me” (2015).

Cultura à Beira-Mar com Artur Menezes

Quando: domingo, 18, às 18 horas



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar (Av. Beira Mar, 3620 - Meireles)



Gratuito



