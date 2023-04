São João: Juliette faz show na Paraíba com participações especiais

Iniciando os festejos do São João de 2023, a cantora Juliette fará um show em Campina Grande, Paraíba, no dia 1º de junho. Na ocasião, a grande vencedora do Big Brother Brasil 2021 será a convidada especial da apresentação de Chico César e Geraldo Azevedo.

Celebrando a 40ª edição do “Maior São João do Mundo”, o evento marca a abertura das festas juninas na cidade da Paraíba, que disputa com Caruaru, em Pernambuco, o título de principal São João do Brasil.

"É uma honra fazer parte de uma festa que frequentei por tantos anos. Aqui estou em casa e dividir o palco do São João, na minha Campina Grande, com esses dois gênios da música é uma benção. Estarei na minha cidade, pedindo a benção do meu povo, para fazer parte dessa festa linda!", declarou a cantora.

Ao lado do pernambucano Geraldo Azevedo, e do também paraibano Chico César, esta será a segunda vez que Juliette se apresenta em sua terra natal. Em 2022, a artista fez a sua estreia no palco principal do do São João de Campina Grande.



