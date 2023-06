Jamie Foxx atualiza rede social e fãs questionam sobre sua saúde

O ator Jamie Foxx publicou um vídeo em seu perfil no Instagram após ser liberado do hospital no início do mês de maio. Na postagem feita na terça-feira, 13, Jamie compartilha o trailer de seu próximo filme, “Eles Clonaram Tyrone”, que será lançado no dia 21 de julho no streaming da Netflix.

A atualização do artista na rede vem após meses sem informações sobre o seu estado real de saúde. A publicação de Jamie em seu perfil pessoal, no entanto, não tranquilizou os fãs que seguem no aguardo de uma informação oficial sobre as condições de saúde do ator.

“Eu não quero um trailer, preciso saber primeiro se ele está bem!”, escreveu um seguidor. “Você está bem? Precisamos de você aqui de verdade”, perguntou outro. “A sua filha está dizendo que você está bem, que está jogando picke ball, mas seus amigos dizem outras coisas. O que realmente está acontecendo?”, comentou um terceiro na postagem.

No início de abril, Jamie foi internado em um hospital na Geórgia, nos Estados Unidos, por problemas de saúde. Na época, Corinne Foxx compartilhou em seu perfil no Instagram que o ator estaria se recuperando de complicações médicas e solicitou privacidade para o pai.

Já em maio, a filha de Jamie Foxx confirmou que o ator havia saído do hospital “há semanas” e que estaria em casa “jogando pickleball”. No mesmo período, a emissora Fox anunciou o novo programa de auditório que terá apresentação de Jamie e a filha.

