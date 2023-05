Jamie Foxx está internado; estado de saúde do ator é desconhecido

O ator Jamie Foxx está internado em um hospital nos Estados Unidos há três semanas. As informações são do portal TMZ, que compartilhou que um amigo próximo da família do ator solicitou orações para a recuperação do astro de Hollywood.

No início de abril, Corinne Foxx, filha de Jamie, compartilhou em seu perfil no Instagram que o pai havia sido hospitalizado e estaria se recuperando de complicações médicas. Na ocasião, a jovem pediu privacidade à condição de saúde do ator.

“Queríamos compartilhar que, meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem. Felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está a caminho da recuperação", comunicou Corinne, à época.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator por “Ray”, em 2005, Jamie Foxx estava filmando “Back in Action”, em Atlanta, nos EUA, quando adoeceu. Internado desde então, o estado de saúde do ator segue desconhecido.



