Ator Jamie Foxx deixou o hospital semanas atrás, confirma filha

O ator americano Jamie Foxx deixou o hospital e se recupera de uma emergência médica não especificada, informou nesta sexta-feira (12) sua filha Corinne.

No mês passado, Foxx, de 55 anos, foi levado para um centro médico no estado da Geórgia, onde participava de filmagens para a Netflix.

Não foram divulgados detalhes sobre a condição médica do ator. Em publicação no Instagram, Corinne Foxx criticou as especulações da mídia e afirmou: "Meu pai está há semanas fora do hospital, recuperando-se. Ontem ele estava até jogando 'pickleball'!"

Em uma publicação de 12 de abril, Corinne escreveu que seu pai havia passado por "uma complicação médica", mas, "devido à ação rápida e ao bom atendimento, ele já está se recuperando".

