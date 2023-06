Theatro José de Alencar realiza festa junina neste sábado, 17

Interessados em participar do Arraiá do Zé deverão retirar ingresso solidário e levar 1kg de alimento não-perecível para o Theatro José de Alencar

Nesta sábado, 17, o Theatro José de Alencar (TJA) realiza a nova edição do Arraiá do Z. Com início às 17 horas, a festa junina do equipamento será gratuita e contará com apresentações musicais que vão animar o público presente.

A abertura do evento ficará por conta de Zu do Forró, que se apresentará no pátio nobre do TJA. Em seguida, às 18 horas, no jardim do Theatro, os DJs Nego Célio e Zé de Guerrilla se unem para tocar os sucessos do ritmo com o “Forró do Pingoró”.

Já às 18h30min, o jardim do TJA será ocupado pela quadrilha junina infantil Cai Cai Balão, que fará uma apresentação especial da dança tradicional no local. Encerrando a noite, às 20 horas, o músico Juruviara se une ao Forró Manzape para animar o público até às 22h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quadrilhas juninas serão reconhecidas como Patrimônio Imaterial de Fortaleza; CONFIRA

Além da programação musical, a edição 2023 do Arraiá do Zé terá barracas de comidas típicas e um ambiente decorado de acordo com a temática junina.

O Arraiá do Zé é gratuito, sendo necessário retirar a entrada a partir desta quinta-feira, 15, às 14 horas, no site do Sympla. Na ocasião, serão oferecidos ingressos solidários no qual o participante deverá levar 1kg de alimento não-perecível na data do evento.

Arraiá do Zé 2023

Atrações : Zu do Forró, DJ Nego Célio, Zé de Guerrilla, Quadrilha Junina Cai Cai Balão, Juruviara e Forró Manzape



: Zu do Forró, DJ Nego Célio, Zé de Guerrilla, Quadrilha Junina Cai Cai Balão, Juruviara e Forró Manzape Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quando : sábado, 17, a partir de 17 horas



: sábado, 17, a partir de 17 horas Retirada de ingressos : a partir de quinta feira, 15, às 14 horas, no Sympla



: a partir de quinta feira, 15, às 14 horas, no Sympla Informações : no Instagram @tja.theatrojosedealencar



: no Instagram @tja.theatrojosedealencar Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui