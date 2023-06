Adolescente em tratamento contra câncer expõe desenhos na Unifor

Exposição "Meu olhar através do espelho" inicia nesta quarta-feira,15, com 24 obras de Daniel Lessa

Diego Lessa Neto é o nome do artista que exibe suas obras no Centro de Convivência da Unifor a partir desta quinta-feira, 14. Aos 15 anos, o cearense natural de Canindé enfrenta um tratamento contra um câncer nos ossos. Intitulada “Meu olhar através do espelho – Daniel Lessa", a mostra é aberta ao público e acontece até o dia 30 de julho.

“Sereno e maduro”, assim definido pelo pai, Diego nasce com veias artísticas e, em tempos mais vertiginosos de sua vida, realiza o sonho de expor os traços e as formas que colorem sua vida.

“Ele sempre esteve ligado às artes. Quando a gente ia ao mercantil, ele nunca queria brinquedo, sempre pedia uma caixa de lápis de giz de cera. Sempre foi de criar, ler, cantar... Ele já leu todos os livros de Harry Potter, já cantou na coroação de Nossa Senhora no Santuário de Canindé. Nas telas, ele começou a desenhar sobre o que vivia e os artistas que ele gostava”, revela o pai Wellington Tavares.

A exposição surge a partir de um sonho de Daniel de ter suas obras reconhecidas e um desejo ainda maior de saber o que as pessoas entenderiam seus traços. “Eu sempre quis muito ter uma exposição das minhas artes, porque ter seu trabalho reconhecido é muito bom. Eu queria que as pessoas vissem do jeito delas, queria ver as várias interpretações, o que uma arte minha podia gerar. Por isso, estou muito feliz com essa exposição, por conseguir ter vários olhares e gerar discussões. Não só aquelas discussões verbais, mas sim interior nas pessoas”, conta Daniel.



Diego Lessa: A força para seguir em frente

Fortes dores e uma queda de bicicleta acionaram o alarme para uma visita ao médico. Com alguns exames e opiniões de médicos especialistas, o diagnóstico surge em fevereiro de 2022. Daniel carregava consigo uma osteosarcoma, que evoluiria para um tumor no fêmur e, meses depois, apesar do tratamento, a amputação da perna direita aconteceria.

Mesmo há mais de um ano em tratamentos e intervenções cirúrgicas, a família não perde as esperanças. Para o pai, não há opção de desistir. Para a mãe Josiane Lessa, o momento da exposição veio no momento em que Daniel mais precisava.

“É muito difícil para a gente e para o Daniel enfrentar o que ele passa hoje. Mas, quando temos um momento como esse, a gente esquece tudo e vai viver só aquele momento. É muito gratificante, muito mesmo. Fico muito feliz e grata por todos que estão fazendo isso por ele. A realização desse sonho é especial porque veio no momento em que ele mais precisava”, relata Josiane.

A exposição é resultado do projeto “Realizando Sonhos” da Associação Peter Pan, que, nesta edição, contará com a parceria da Fundação Edson Queiroz.

Mostra “Meu olhar através do espelho - Daniel Lessa”

Abertura: 15 de junho, às 9 horas. Em exposição até 30 de julho

15 de junho, às 9 horas. Em exposição até 30 de julho Onde: Centro de Convivência da Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Centro de Convivência da Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito

