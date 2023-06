Gratuito: Semana da Música de Fortaleza começa nesta terça, 13

A VII Semana da Música de Fortaleza tem início nesta terça-feira, 13 de junho. O evento segue até sábado, 17, e inclui oficinas, mesa-redonda, aula de dança e apresentações musicais.

A programação é gratuita e acontece na Estaca Fortaleza: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada no bairro de Fátima.



O evento surgiu em 2015 com apresentações de 8 corais e foi ganhando força na cena cultural da Cidade ao longo dos anos, reunindo 37 corais nesta edição.

"O propósito do evento é divulgar a arte, especialmente a da música, colocar nossos musicistas na vitrine, estimular o desenvolvimento artísticos nos participantes e promover futuras adesões dos participantes nas instituições de ensino de música, parceiras do evento", declara Paulo Alves, curador da Semana da Música.

Os corais da Uece, Adufc, IFCE, Unifor, Unimed, Santa Casa de Fortaleza, Folk Canções de Antigas Novidades, BNB, Estaca Fortaleza: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Ágape Vocal Group da Igreja Batista e Hemocanto (Hemoce) são alguns dos grupos que vão se apresentar ao longo da semana.

Nesta terça-feira, 13, o grupo New Choro realiza a primeira apresentação às 19 horas. As apresentações dos corais terão início na quarta-feira, 14, e seguem até sábado, 17, ocorrendo sempre às 19 horas.

Ao longo da semana, o público também poderá participar de oficinas promovidas pelo evento, como “Introdução à leitura musical e à cifra funcional”, com o professor David Calandrine do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno (CMAN) e master class em piano, com Alvany Martins, também professor do CMAN.

Os interessados também vão poder participar da oficina “O uso da voz e do corpo na Educação Musical”, com a professora Elvira Drummond, e do aulão de dança com o professor Carlinhos Araújo. As inscrições são gratuitas, sendo realizadas e forma on-line através do site do evento.

Semana da Música de Fortaleza: programação completa



Terça-feira, 13

15 horas: Oficina “Introdução à leitura musical e à cifra funcional” com o prof. David Calandrine (CMAN)



19 horas: Apresentação do grupo NewChoro.



Quarta-feira, 14

19 horas: VII Encontro de corais (Participação especial de Antonio Souza)



Ordem de apresentações:

1º Coral Isabel Ferreira



2º Coral da dos Fazendários – SEFAZ



3º Coral da Uece



4º Coral Vozes de Outono



5º Coral Vozes de Iracema



6º Coral Adufc



7º Coral Cativar



8º Coral da Unimed



9º Coral AABB

Quinta-feira, 15

16 horas: Master class em piano com o Prof. Alvany Martins (CMAN)



19 horas: VII Encontro de corais: Abertura com Humberto Maia



Ordem de apresentações:

1º Melody



2º Coral José Auriz Barreira – OAB



3º Coral Unisf



4º Corais SECULT – BECE



5º Coral Mix



6º Coral Hemocanto – HEMOCE



7º Coral Maestro João Eduardo Pereira



8º Coral Sobretons



9º Coral do IFCE



Sexta-feira, 16

16 horas às 17h50min: Oficina “O uso da voz e do corpo na Educação Musical” com a Profa Elvira Drummond



19 horas: VII Encontro de corais: Abertura com Ernesto Pordeus, Gabriel Cintra e Tiago Proença

Ordem de apresentações:

1º Coral BNB



2º Ágape Vocal Group – Igreja Batista



3º Coral da Estaca Fortaleza – A Igreja de Jesus Cristo SUD



4º Coro Feminino Doce Louvor – 1ª Igreja Batista



5º Coral Encantar – Centro Espírita Beneficente União do Vegetal



6º Coral Sétima Voz



7º Coral Casa de Vovó Dedé



8º Coral Moenda de Canto



9º Coral Unifor



Sábado, 17

10 horas: Aulão de dança com o Prof. Carlinhos Araújo



17 horas: Mesa-redonda “A situação das instituições no ensino de música em Fortaleza”



19 horas: VII Encontro de corais: Abertura com Tarcísio Lima

Ordem de apresentações:

1º Coral Vozes do SINTUFCe



2º Vocal Adoração



3º Coral da Santa Casa de Fortaleza



4º Coro Lírico Alvarus Moreno



5º Coral Canto da Apá



6º Coral Folk Canções de Antigas Novidades



7º Coral Maestro Orlando Leite – PAAP – UFC



8º Coral Vozes da Justiça – SINTRAJUFCE e SINJE



9º Coral Vitrola Nova

VII Semana da Música de Fortaleza

Quando : terça-feira, 13, a sábado, 17, às 19 horas

: terça-feira, 13, a sábado, 17, às 19 horas Onde : Estaca Fortaleza (rua Guilherme Moreira, 317 - Fátima)

: Estaca Fortaleza (rua Guilherme Moreira, 317 - Fátima) Gratuito

