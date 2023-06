Dia dos Namorados: saiba os artistas mais ouvidos em playlists de amor

Veja lista com os artistas mais escutados em playlists de Dia dos Namorados no País

O Dia dos Namorados chegou e, com ele, as trocas de declarações e o compartilhamento de músicas fofas. Segundo uma lista divulgada pelo Spotify, a dupla Anavitória é a mais escutada nas playlists de Dia dos Namorados no Brasil. No ranking dos artistas mais ouvidos por casais apaixonados, as cantoras lideram, seguidas pela banda Melim e pelo cantor MC Cabelinho.

O Brasil é o quinto país com maior quantidade de playlists dedicadas ao Dia dos Namorados, são mais 67 mil playlists criadas com o tema.

Ritmos como o Pop, MPB e trap são os mais ouvidos na plataforma quando se trata de seleções de músicas românticas.

Saiba quais são os artistas mais ouvidos em playlists de Dia dos Namorados no Brasil:

Anavitória Melim MC Cabelinho Ed Sheeran Matuê KayBlack Tiago Iorc The Weeknd Taylor Swift Veigh



Saiba quais são gêneros mais ouvidos em playlists de Dia dos Namorados no Brasil

Pop MPB Trap brasileiro Nova mpb Sertanejo universitário Brazilian hip hop Arrocha Pop nacional Sertanejo Rock

