Dia dos Namorados: sete filmes e séries para assistir a dois; veja lista

Com a data mais romântica do ano chegando, surge aquela dúvida do que fazer no Dia dos Namorados. Para quem pretende ficar em casa, um bom caminho é assistir filme, com muita pipoca. Em meio a tantos catálogos de streaming, fica difícil decidir qual a melhor opção.



O POVO aproveita a oportunidade para te ajudar a comemorar o Dia dos Namorados no conforto do sofá com uma lista de filmes e séries para assistir ao lado de quem se ama.

Para quem vai passar a data em casa, essa lista tem opções variadas de entretenimento, desde animações até reality show. Confira abaixo:

O que assistir no Dia dos Namorados: Entergalactic (2022)

Com o protagonismo de pessoas negras na animação, esta produção realizada por Kid Cudi e Kenya Barris foi aclamada pela crítica especializada.

O filme da Netflix conta a história de um artista, Jabari, que tenta balancear sua carreira de sucesso com sua vida amorosa quando ele se muda para o apartamento dos sonhos, em Manhattan conhece a fotógrafa Meadow, por quem se apaixona.

“Entergalactic” é uma animação multimídia e serve como acompanhamento visual do álbum de mesmo nome lançado pelo co-criador da série, Kid Cudi.

Onde assistir: Netflix

O que assistir no Dia dos Namorados: Trilogia - Antes do Amanhecer (1995), Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia Noite (2013)

A Trilogia do Antes, dirigida inteiramente por Richard Linklater, conta em três filmes a história do casal Jesse (Ethan Hawke) e Céline (Julie Delpy). As produções vão de 1995 a 2013.

No primeiro filme, "Antes do Amanhecer", o casal se conhece por acaso em um trem que vai de Budapeste a Viena. Eles decidem passar um dia juntos na cidade austríaca e, claro, acabam se apaixonando. Ao amanhecer, terão de se despedir.

Onde assistir: HBO Max

O que assistir no Dia dos Namorados: Uma Equipe Muito Especial (2022)

A história do primeiro time de beisebol feminino de Rockford Peaches já ocupou as sessões da tarde nos anos de 1990 com o clássico filme de Penny Marshall, com participações ilustres de Geena Davis (Dottie Hinson), Tom Hanks (Jimmy Dugan) e Madonna (Mae Mordabito).

Lançada pela Amazon Prime, a série Uma Equipe Muito Especial acompanha Carson Shaw (Abbi Jacobson), que, em 1943, vai até Chicago para fazer um teste para a Liga de Beisebol Profissional All-American Girls. Lá, conhece uma mulher que também sonha em jogar profissionalmente e pessoas que expandem seu mundo.



Onde assistir: Amazon Prime

O que assistir no Dia dos Namorados: Fleabag (2016-2019)

Com atuação e direção de Phoebe Wall-Bridge, a série conta com a participação de grandes nomes como Olivia Colman e Sian Clifford.

Em duas temporadas, Phoebe Waller-Bridge, que criou, escreveu, dirigiu e estrelou "Fleabag", encarna uma mulher problemática na Londres contemporânea.

A comédia mostra como a protagonista lida com questões como sexo, relacionamentos amorosos e relacionamentos familiares, como com a madrasta, interpretada pela ganhadora do Oscar, Olivia Colman.

Onde assistir: Amazon Prime

O que assistir no Dia dos Namorados: Flores Raras (2013)

Glória Pires e Miranda Otto são as protagonistas do filme 'Flores Raras', que conta a história de amor entre Elizabeth Bishop e Lota de Macedo Soares Crédito: Divulgação

Esta produção brasileira é dirigida por Bruno Barreto, que se inspirou no livro Flores Raras e Banalíssimas. A obra conta a história de amor entre duas mulheres, com a ambientação se passando no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960.

Elizabeth Bishop (interpretada por Miranda Otto) é uma poetisa de Nova York que deixa a metrópole agitada e ruidosa para desembarcar no Rio de Janeiro caloroso e natural. Na cidade maravilhosa, ela conhece a arquiteta Lota de Macedo Soares (Glória Pires), com quem logo se engaja numa relação feliz e turbulenta.

O desenvolvimento do casal é entrelaçado pela efervescência sociocultural e política da época.

Onde assistir: Globoplay

O que assistir no Dia dos Namorados: Cartas para Julieta (2010)

Cartas para Julieta acompanha a história da jornalista Sophie, que ao viajar com seu noivo para Verona, na Itália, descobre uma tradição de mulheres que buscam conselhos amorosos escrevendo cartas para uma mulher chamada Julieta.

A cada momento assistido, as emoções que passam pela tela abordam o amor em diferentes idades e situações.

Onde assistir: Netflix, HBO Max e Globoplay

O que assistir no Dia dos Namorados: O Ultimato - Amor Queer

O novo reality show da Netflix aborda a grande decisão enfrentada por cinco casais: casar ou seguir em frente.

A série, nessa temporada, traz um elenco todo queer, mostrando cinco casais femininos e não-binários que enfrentam a decisão de se casar ou terminar o relacionamento.

O programa mergulha em questões como a monogamia ao longo da vida e a existência da alma gêmea. Cada casal tem um parceiro que está disposto a se comprometer totalmente, enquanto o outro está relutante em amarrar-se.