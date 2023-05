Sam Smith abandona show e cancela apresentações no Reino Unido

Sam Smith abandonou o palco durante seu show ocorrido na última quarta-feira, 24, em Manchester, na Inglaterra. Na ocasião, o músico sentiu um desconforto ao realizar a apresentação e precisou interromper o show após cantar apenas quatro músicas.

"Eu sinceramente não sei o que dizer. Lutei contra um vírus há algumas semanas e, desde então, tenho viajado pela Europa e feito shows incríveis. Eu me senti bem durante os ensaios de hoje e estava super animado para entregar um show maravilhoso em Manchester, com uma surpresa no final”, explicou Sam no Story do seu Instagram.

Dono dos sucessos do pop “Unholy”, “I'm Not The Only One, “Stay With Me”, entre outros, o artista detalhou que tentou tentou retornar para o palco e finalizar o show, e pediu desculpas aos fãs que estavam no local.

Confira | Com Sam Smith, 2ª temporada de ‘And Just Like That’ ganha trailer

Na quinta-feira, 25, a equipe de Sam Smith compartilhou um comunicado informando sobre o cancelamento dos próximos shows que seriam realizados em Birmingham e Glasgow, ambas cidades do Reino Unido, devido a recomendações médicas.

“Os médicos aconselham que devido a uma lesão das cordas vocais, Sam deve ter completo repouso vocal. (...) Os médicos afirmaram que, caso Sam continue com as apresentações, haverá danos irreversíveis para suas cordas vocais. Se ele descansar, poderá cantar novamente", informou a nota divulgada pela equipe do artista.

Os ingressos adquiridos para os shows cancelados em Birmingham e Glasgow e o de Manchester serão reembolsados, conforme informações do artista.



Leia Também | Céline Dion cancela shows da turnê; cantora tem doença incurável

