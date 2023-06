Ludmilla vence ação contra Mário Frias por fake news

Após publicar fake news envolvendo nome de Ludmilla, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o deputado Mário Frias apagasse as mensagens

Ludmilla venceu uma ação contra o deputado estadual Mário Frias (PL) por disseminação de fake news envolvendo o nome da cantora. A liminar foi concedida na última sexta-feira, 2, mas o resultado só foi divulgado na noite desta quinta-feira, 8.

Segundo a notificação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) solicitou que o deputado deletasse as publicações compartilhadas em sua rede social no qual acusa a artista de receber cerca de R$5 milhões, advindo da Lei Rouanet, e “pedir o L” durante um show em 2023.

Na postagem do ex-ator, Mário Frias publica uma montagem com a foto da cantora abraçada com o presidente Lula e um suposto trecho do Diário Oficial que indica a liberação do dinheiro para um projeto que leva o nome de Ludmilla.

Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri, juíza da 4ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, detalha que o conteúdo falso compartilhado pelo deputado prejudica a imagem da artista pois “não há como mensurar a veracidade dos fatos publicados nas redes sociais do réu”.

Ludmilla responde Mário Frias

Na época da publicação, Ludmilla rebateu a fake news e explicou que não possui relação com o projeto que leva seu nome. “O projeto existe, mas não tenho qualquer vínculo com o mesmo”, escreveu a artista em seu perfil no Twitter.



A assessoria de Ludmilla divulgou uma nota após a decisão da liminar contra o deputado: “Ressaltamos que Ludmilla possui uma carreira sólida, sempre pautada pela transparência e pelo respeito aos seus fãs e admiradores. A cantora lamenta que notícias falsas ainda permeiem as redes sociais, disseminando desinformação e ódio entre a população”.

