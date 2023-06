Cinemateca Brasileira realiza programação itinerante em Fortaleza

Para marcar o primeiro ano de reabertura da Cinemateca Brasileira, a instituição de preservação e difusão do audiovisual do País lança o projeto "Viva Cinemateca", que inclui série de ações de revitalização e promoção cultural. Entre as atividades, está prevista para o segundo semestre uma programação itinerante especial por 12 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

O braço de itinerância do projeto, intitulado "A Cinemateca é Brasileira", promoverá entre agosto e dezembro a circulação do acervo da Cinemateca, cuja sede fica em São Paulo. Além de exibições especiais de 17 filmes, a ação irá incluir debates, exposição e ações educativas.

Detalhes da programação como a lista de obras exibidas, os locais específicos de realização em cada cidade e a seleção completa das atividades ainda não foram divulgados.

Espaços culturais e salas de exibição de 12 cidades das cinco regiões do País irão acolher a programação: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Canaã dos Carajás (PA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luiz (MA) e Vitória (ES).

Ações incluem projeto de preservação e reformas

O projeto comemorativo da entidade contará, também, com a obra de ampliação e modernização da sede da Cinemateca, na Vila Mariana, incluindo áreas de exibição de filmes, guarda e tratamento de acervo e restauração.

O movimento inclui, ainda, projetos de preservação de filmes em nitrato de celulose, que compõem a coleção do cinema brasileiro que traz registros audiovisuais da primeira década do século 20, e de conservação de cinejornais do Canal 100, maior acervo cinematográfico do futebol brasileiro.

Uma exposição sobre a história da Cinemateca e do cinema brasileiro também será montada em São Paulo, com previsão de estruturação de uma versão digital.

Retomada após anos de crise

Principal instituição de preservação do audiovisual brasileiro, a Cinemateca passou por período de crises múltiplas nos últimos anos, incluindo incêndios, uma enchente e a falta de investimento público. Reaberta em maio de 2022, a instituição já recebeu mais de 125 mil visitantes.

