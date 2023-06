São Luiz recebe espetáculo ‘Cão Sem Plumas’ com Deborah Colker

Em uma fusão de dança com cinema, a Companhia de Dança Deborah Colker apresenta o espetáculo nos dias 29 e 30 de julho no Cineteatro São Luiz

Nos dias 29 e 30 de julho, o Cineteatro São Luiz recebe o espetáculo “Cão Sem Plumas” com a Companhia de Dança Deborah Colker. A atração mescla a linguagem da dança e do cinema em uma coreografia contracenada com imagens de fundo que mostram o grupo de 14 bailarinos em um imersão de 24 dias no limite entre sertão e agreste até Recife.

A imagem do “cão sem plumas” reflete o poema de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), publicado em 1950. O poema mostra a pobreza da população ribeirinha, o descaso das elites, a vida no mangue e uma narrativa entrelaçada ao percurso do rio Capibaribe, que corta boa parte do estado de Pernambuco.

“O espetáculo é sobre coisas inconcebíveis, que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana. Destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida. Cabem a elegância do clássico, a lama das raízes e o olhar contemporâneo. O nome disso é João Cabral”, diz Deborah.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conceito do “bicho-homem”:

No espetáculo, os bailarinos se cobrem de lama, alusão às paisagens que o poema descreve, e seus passos evocam os caranguejos. Para construir um bicho-homem, conceito que é base de toda a coreografia, a artista utilizou as danças populares predominantes em Pernambuco, como maracatu e coco, e também se valeu de samba, jongo e kuduro.

Deborah Colker: reconhecimento

Reconhecida internacionalmente, Deborah recebeu em 2001 o Laurence Olivier Award na categoria Outstanding Achievement in Dance (realização mais notável em dança no mundo). Em 2016, foi a diretora de movimento da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Cia de Dança Deborah Colker – Cão Sem Plumas

Quando: 29/07/2023 às 19h e 30/07/2023 às 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: Plateia Inferior 1 - R$ 156,00 (inteira) e R$ 78,00 (meia entrada) | Plateia Superior 3 - R$ 128,00 (inteira) e R$ 64,00 (meia entrada) | Plateia Superior Social 4 - R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada) | Classificação Indicativa: Livre | Duração: 70min

Sobre o assunto Caetano Veloso diz que atual turnê pode ser a última da carreira

Jornalista lança livro de crônicas que retratam a música do Ceará

Carol Biazin anuncia Reversa Tour com show em Fortaleza

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui