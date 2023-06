José de Abreu é condenado a pagar R$ 30 mil por ofensas a jornalista

O ator José de Abreu foi condenado, pela Justiça de São Paulo, a pagar uma indenização de R$ 30 mil ao jornalista Diogo Mainardi. O processo movido pelo jornalista ocorre desde 2020, quando o ator chamou Mainardi de "bandido" e "canalha" em suas redes sociais. José de Abreu também disse que o jornalista "pegou grana do Aécio", em referência ao deputado federal do PSDB. A informação foi divulgada pela coluna de Rogério Gentile, no UOL.

A defesa do jornalista alegou que, além de proferir ofensas, José De Abreu inventa e distorce informações contra Mainardi. "Abreu mantém uma postura agressiva, caluniando o jornalista em proporções desmedidas, uma verdadeira perseguição", disse a defesa à Justiça.

O ator recorreu da decisão com a justificativa de que soube do processo apenas após a condenação. De acordo com ele, a citação foi enviada para um endereço que não é o de sua residência, tendo sido impossível tomar conhecimento do processo no prazo correto.

O juiz Airton Pinheiro de Castro afirmou na sentença que Abreu cometeu um "claro abuso" da liberdade de expressão. O valor de R$ 30 mil ainda será acrescido de juros e correção monetária. O recurso ainda não foi analisado.

