Homem tetraplégico que inspirou filme francês 'Intocáveis' morre

O francês Philippe Pozzo di Borgo, inspiração para o filme "Intocáveis", morreu no Marrocos

O empresário Philippe Pozzo di Borgo, a inspiração para o filme francês "Intocáveis", morreu na sexta-feira, 2, aos 72 anos, no Marrocos, país onde morava. O aristocrata francês sofreu um acidente em 1993 e ficou tetraplégico.

O diretor de "Intocáveis", Eric Toledano, lamentou a morte do empresário: "É um choque e, acima de tudo, uma imensa tristeza, porque essa foi uma relação que teve uma longevidade incrível. Mantivemos contato, fizemos operações juntos, trocamos correspondências e nos encontramos várias vezes".

A história que inspirou o filme

Philippe Pozzo di Borgo, nascido em 1951 em Túnis, na Tunísia, fazia parte de uma antiga família nobre da Córsega. Ele foi um dos principais executivos da empresa de champanhe Pommery. Em 1993, o francês sofreu um acidente de parapente e perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo.

Após o acidente, Pozo entrou em depressão e só conseguiu melhorar com a ajuda do cuidador, Abdel Yasmin Sellou. A história foi contada no livro "O Segundo Suspiro" de 2001.

A narrativa de amizade entre Pozzo e Adbel foi tão comovente que virou filme. A produção é um dos maiores sucessos da França. Na época em que foi lançado, o filme contou com mais de 20 milhões de espectadores.

Sucesso

A adaptação foi protagonizada por François Cluzet e Omar Sy. Omar foi premiado com César de Melhor Ator no ano de 2012; a premiação é uma das maiores honrarias do cinema francês.

A produção dirigida por Eric Toledano foi distribuída em mais de 50 países, com grande êxito em toda a Europa. O drama também foi adaptado para o cinema norte-americano, "The Upside" foi protagonizado pelos estadunidenses Bryan Cranston e Kevin Hart.



