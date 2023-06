Gratuito: Festival promove três dias de programação na Ibiapaba

Festival Mel, Chorinho e Cachaça começa nesta quinta, 8, e deve atrair cerca de 16 mil pessoas. Dudu Nobre e Fundo de Quintal estão entre as atrações

O Festival Mel, Chorinho e Cachaça realiza a 11ª edição entre os dias 8 e 10 de junho na cidade de Viçosa do Ceará. Com o tema "Viçosa, Capital da Cachaça, Terra dos Engenhos do Ceará", o evento promove programação gratuita e múltipla ao longo dos três dias.

Algumas das atrações musicais são os artistas Mestrinho e Cainã Cavalcante, que se apresentam na primeira data; o grupo Fundo de Quintal, com show marcado para a sexta-feira, 9; e o sambista Dudu Nobre, um dos cantores que performam no encerramento do festival.

A programação ainda conta com músicos como Trio Júlio, Samba de Boteco, Brenna Freire, Nonato Lima, Filhas do Samba, entre outros. O projeto também promove exposições temáticas sobre Viçosa, além de feiras de alimentos e artesanatos, promovidas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae).

De acordo com o secretário de finanças da cidade, Eurico Arruda, o festival é um "grande atrativo" para o município. "A expectativa é recebermos um público por noite de 16 a 18 mil pessoas. Com isso, movimenta-se toda a rede hoteleira, que há meses se encontra com alta com alta procura para essas datas", diz em nota compartilhada para a imprensa.

Festival Mel, Chorinho e Cachaça: programação completa

Quinta-feira, 08: Mestrinho e Cainã Cavalcante; Grupo Trombone e Cia; Newchoro; e Paizinha Miranda e Grupo Samba de Mesa.

Mestrinho e Cainã Cavalcante; Grupo Trombone e Cia; Newchoro; e Paizinha Miranda e Grupo Samba de Mesa. Sexta-feira, 09: Fundo de Quintal; Filhas do Samba; Brenna Freire; Samba de Buteco; e Adelson Viana.

Fundo de Quintal; Filhas do Samba; Brenna Freire; Samba de Buteco; e Adelson Viana. Sábado, 10: Dudu Nobre; Tchesco Carvalho 4teto; Paulo Maurício; Luiz José; e Nonato Lima.

11ª Festival Mel, Chorinho e Cachaça

Quando: de quinta-feira, 8, a sábado, 10



de quinta-feira, 8, a sábado, 10 Onde: Viçosa do Ceará



Viçosa do Ceará Veja detalhes da programação: aqui

Gratuito

