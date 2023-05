Fãs de Nina Simone realizam leilão para restaurar casa da artista

Um leilão de obras de arte e uma festa de gala em Nova York, nos Estados Unidos, arrecadaram cerca de US$ 6 milhões para restaurar a casa natal da diva do soul e militante dos direitos civis Nina Simone.

"Este novo financiamento fará avançar de forma significativa os objetivos do nosso projeto de concluir a restauração completa da casa e de sua área externa", disse Brent Leggs, diretor do programa para proteger o patrimônio afro-americano no National Trust for Historic Preservation.

“Com este investimento, estamos no caminho de abrir as portas para visitantes em 2024.”. O resultado superou com folga a estimativa inicial, que era de arrecadar cerca de US$ 2 milhões, anunciaram os organizadores.

O leilão eletrônico, que começou no dia 12 de maio, terminou na segunda-feira, dia 22, com US$ 5,38 milhões, aos quais se somam US$ 500 mil angariados em uma festa de gala ocorrida no final de semana. As informações são da Galeria de Arte Pace, uma das principais de arte contemporânea, que organizou a venda com a casa de leilões Sotheby's.

A casa modesta tem 60 metros quadrados e três ambientes, com varanda na entrada e fachada de madeira pintada de branco. A residência onde morou Nina Simone fica em Tryon, interior da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Em 2017, a casa foi comprada por US$ 95 mil pelos artistas Julie Mehretu, Ellen Gallagher, Rashid Johnson e Adam Pendleton, para que não caísse no esquecimento.

Onze quadros foram colocados à venda no leilão. A iniciativa contou com o apoio da campeã de tênis Venus Williams.

Casa onde pianista Nina Simone morou na infância será restaurada; fãs da artista realizaram leilão de quadros para arrecadar fundos para a restauração Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Nina Simone teve uma relação difícil com os Estados Unidos, onde nasceu, em 1933, durante a segregação racial. Na casa de Tryon, onde viveu seus primeiros anos com os pais e os irmãos, a pequena Eunice Waymon (seu nome de batismo) foi cercada de música e começou a tocar piano aos três anos de idade.

O sonho de Nina de se tornar uma pianista clássica, no entanto, chocou-se com a recusa do conservatório da Filadélfia a admiti-la, o que ela atribuiu a racismo.

Na década de 1960, Nina iniciou sua luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Mudou-se posteriormente para a Europa, onde morreu em 2003, no sul da França.



