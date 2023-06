Morte de Jeff Machado: o que se sabe até agora sobre o caso

A morte do ator Jeff Machado, cujo corpo foi encontrado no fim de maio, levantou uma série de perguntas. Desaparecido desde o começo deste ano, Jeff teve o corpo enterrado em um baú, sob uma espessa camada de concreto, em um imóvel no Rio de Janeiro (RJ).

As investigações que resultaram na descoberta sobre o que aconteceu com Jeff Machado começaram em fevereiro e ainda estão em andamento. O POVO reuniu todas as informações disponíveis sobre o caso, confira abaixo.

Morte de Jeff Machado: ordem dos acontecimentos

As investigações do desaparecimento de Jeff Machado começaram após os cães que pertenciam ao ator terem sido achados vagando por bairros da Zona Oeste da capital fluminense. Uma ONG de defesa animal se mobilizou após quatro dos pets, de uma raça pouco comum no Brasil, serem encontrados na região no espaço de três dias.

Como eles eram rastreáveis por meio de microchips, o dono dos animais foi identificado. Inicialmente a ONG pensou tratar-se de abandono, e buscava responsabilizar Jeff pelos maus-tratos.

Conforme outros cães foram encontrados, no entanto, a organização suspeitou de um problema ainda mais sério, e contatou a família de Jeff Machado. A esta altura, os parentes do ator já desconfiavam da situação, e acionaram a polícia.

Nas diligências, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) chegou a dois suspeitos, que foram interrogados. Um deles, durante o depoimento, indicou onde estava o corpo de Jeff Machado.

A remoção do cadáver, que estava enterrado dentro de um baú, em um buraco que foi coberto com dois metros de concreto, aconteceu em 22 de maio. Foi necessária uma equipe de nove pessoas para a ação, com o uso de britadeiras, picaretas e pás.

O que aconteceu com Jeff Machado?

A principal linha de investigação atualmente é que ele tenha sido vítima de estelionato. Os suspeitos, que foram indiciados e tiveram a prisão solicitada pela polícia, manteriam um relacionamento amoroso com o ator, e teriam cometido o crime após Jeff descobrir que estava sendo vítima de um golpe.

Um deles é Bruno de Souza Rodrigues, que conheceu o ator em um aplicativo de relacionamentos. Bruno é produtor e trabalhou na TV Globo até 2018, o que levantou a possibilidade de parte do golpe envolvesse uma promessa a Jeff de atuação em uma novela.

O outro suspeito é Jeander Vinícius da Silva Braga. Jeander afirmou aos policiais ser padeiro, mas estar sem emprego fixo, fazendo programas para manter a renda. Ele também conheceu Jeff pela internet, mas já era amigo de Bruno.

O ator foi cliente de Jeander por algum tempo e, eventualmente, eles e Bruno passaram a ter um relacionamento conjunto. Após ganhar a confiança de Jeff, segundo as investigações, eles planejaram o golpe.

Bruno teria conversado com Jeff sobre a possibilidade de um papel na televisão. A oportunidade, porém, nunca existiu, e foi usada como pretexto para demandar dinheiro e presentes do ator.

Assassinato de Jeff Machado teria relação com golpe

De acordo com a apuração policial, Jeff teria passado a suspeitar do esquema de Bruno e Jeander. A partir disso, eles teriam planejado o assassinato.

Cerca de um mês antes do crime, Bruno alugou uma casa e fez reformas no imóvel para dificultar que outras pessoas pudessem ver o que acontecia no local. Ele também ordenou que fosse feito o buraco no qual o baú com o corpo de Jeff foi enterrado.

No dia do assassinato, Bruno e Jeander teriam ido à casa do ator para um encontro. Ele foi encontrado com marcas de enforcamento, mas a causa da morte de Jeff Machado não pode ser comprovada devido ao estado avançado de decomposição do cadáver.

Após o crime, o corpo de Jeff foi colocado no baú e levado à casa alugada por Bruno. Lá, ele foi enterrado sob cerca de dois metros de concreto.

Quando os policiais chegaram a Bruno, no curso do inquérito, ele estava com o celular e cartões do ator. Os cartões foram usados para realizar uma série de compras após a data em que o assassinato de Jeff Machado ocorreu, segundo as investigações.

Morte de Jeff Machado: suspeitos teriam se passado pelo ator na internet

Inicialmente, a investigação considerou que o desaparecimento de Jeff Machado teria acontecido em 28 de janeiro. A mãe do ator, porém, começou a desconfiar que algo estava errado cinco dias antes - mesma data em que começaram as transações suspeitas no cartão do ator.

Segundo ela, a comunicação que supostamente era com o filho mudou subitamente. A forma de escrever estaria diferente; a frequência de contatos, que era diária, diminuiu; e as várias tentativas de realizar ligações foram recusadas, com respostas em texto afirmando que não teria como atender.

Após os cães do ator serem identificados e a ONG Indefesos divulgar que estava buscando o dono dos animais, eles também foram contatados por alguém que se passava por Jeff Machado. A pessoa afirmou que estaria em uma viagem e teria deixado os cachorros com uma amiga, mas eles fugiram.

Após isso, um amigo do ator, que é veterinário, recebeu mensagens enviadas pelo celular de Jeff. Nelas, um pedido para que o amigo buscasse os animais, de forma a aplacar as suspeitas da ONG.

Qual foi a causa da morte de Jeff Machado?

O corpo de Jeff Machado permaneceu por quatro meses enterrado. Deste modo, ao examinar o cadáver, os investigadores não conseguiram determinar a causa da morte. Segundo a polícia, o estado de decomposição era avançado, o que dificultou as análises.



A polícia informou, no entanto, que ele estava com as mãos e pés amarrados, e com marcas de sufocamento. Um fio de metal foi encontrado enrolado no pescoço de Jeff.

Morte de Jeff Machado: onde foi encontrado o corpo?

A casa onde estava enterrado o cadáver de Jeff Machado fica em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). O local foi alugado por Bruno um mês antes do crime.

O corpo estava amarrado e dentro de um baú, que foi enterrado. Sobre ele foram despejados dois metros de concreto, e os policiais precisaram de uma equipe com nove pessoas, britadeiras, picaretas e pás para conseguir fazer a retirada.

O baú onde estava o corpo de Jeff Machado pertencia ao próprio ator. O objeto pode ser visto em fotos nas redes sociais de Jeff.