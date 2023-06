Gratuito: Estação das Artes realiza festa de soul neste sábado, 3

O final de semana no Complexo Cultural Estação das Artes está com programação musical para todos os gostos. Nesta sexta-feira, 2, o músico pernambucano Otto apresenta um show especial, juntamente com o bloco Iracema Bode Beat e do percussionista Gilmar Bolla 8. O evento desta noite terá início às 20 horas, e será em homenagem ao Movimento Manguebeat.

Já no sábado, 3, a festa na Estação das Artes será comandada pelos DJs cearenses Nego Célio, Bugzinha e Agê. Intitulada Novo Baile Soul, a festa gratuita terá início às 17 horas, com discotecagem da dupla DJ Nego Célio e DJ Bugzinha.

Em seguida, às 20 horas, o cantor e multi-instrumentista Agê sobe ao palco para comandar o Novo Baile Soul. A festa irá reunir os ritmos que se destacaram na década de 1980, como neo-soul, funky e boogie music.

Na ocasião, o músico irá convidar Maré House, Mumutante, Emiciomar e Di Ferreira para integrar a festa. O evento é gratuito, com início a partir das 16 horas. A entrada no Complexo Cultural Estação das Artes está sujeita à lotação do local.

Novo Baile Soul

Com : DJ Nego Célio, DJ Bugzinha, Agê e convidados



: DJ Nego Célio, DJ Bugzinha, Agê e convidados Quando : sábado, 3, das 16 às 21 horas



: sábado, 3, das 16 às 21 horas Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações : no Instagram @estacaodasartes.ce



: no Instagram @estacaodasartes.ce Gratuito



