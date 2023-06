Lygia Fazio morre três anos após aplicar silicone industrial

A modelo e jornalista Lygia Fazio morreu após três anos lutando para retirar resquícios de silicone industrial e PMMA do corpo

A modelo e jornalista Lygia Fazio morreu na última quarta-feira, 31, aos 40 anos, em São Paulo. Ela estava internada em decorrência de um AVC. Lygia passou cerca de três anos lutando contra sequelas deixadas por um procedimento estético.

"Pessoal, infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio", diz nota postada nos stories da modelo no Instagram.

As complicações vividas por Lygia são consequências de um procedimento cirúrgico feito para a aplicação de silicone industrial e PMMA nos glúteos. O material se espalhou pelo corpo e causou uma infecção generalizada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022 a jornalista passou mais de 100 dias internada após realizar a retirada de 3 kg de silicone industrial. Foram várias cirurgias para conseguir retirar o material PMMA.

A modelo foi assistente de palco de Marcos Mion, no programa "Legendários', da TV Record, e foi musa das escolas de samba Coritiba e da Acadêmicos da Grande Rio.

Amiga fala sobre o caso:

A jornalista Meiri Borges, amiga próxima de Lygia, utilizou as redes sociais para explicar a série de episódios que ocasionaram a morte da modelo.

“Tudo começou porque ela colocou uma substância no corpo dela para deixar o bumbum maior. Ela sempre queria a perfeição, ela sempre foi muito linda. Aqui não cabe nenhum julgamento, ninguém tem o direito de julgar a vida de ninguém”, afirmou.

Meiri contou que a preocupação em estar mais bonita e em "se sentir melhor com o corpo" fez com que a modelo procurasse realizar o procedimento estético com pessoas "que não eram profissionais".

“Foi a bomba-relógio da vida dela. Esse produto, que era silicone industrial misturado com PMMA, começou a espalhar pelo corpo dela. Deu uma infecção, uma bactéria, e por esses 3 anos ela tentou a cura, tentou tirar essa substância, mas não saiu por inteiro”, explicou.

Sobre o assunto Justiça proíbe dentista de realizar procedimento estético em Salvador

Linda Evangelista conta como está hoje após procedimento estético dar errado

Após morte de influencer cearense, Thaynara OG fala sobre complicações após procedimento estético

Luísa Marilac retira próteses após risco de infecção; cirurgião alerta sobre silicone industrial

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui