Linda Evangelista conta como está hoje após procedimento estético dar errado

A modelo canadense Linda Evangelista, de 56 anos de idade, utilizou suas redes sociais nesta hoje, sexta, 24, para relatar sobre um procedimento estético de redução de gordura que causou o efeito reverso do esperado e a deixou “brutalmente desfigurada”.

Na postagem, Linda contou que há mais de cinco anos realizou um procedimento no rosto, o "CoolSculpting", mais conhecido como criolipólise. Mas a técnica, que consiste no resfriamento controlado de células de gordura, causou um raro efeito colateral que faz com que suas células de gordura aumentassem em vez de diminuir.

"[O procedimento] aumentou, não diminuiu, minhas células de gordura e me deixou permanentemente deformada, mesmo depois de passar por duas cirurgias corretivas dolorosas e malsucedidas. Fui deixada, como a mídia descreveu, ‘irreconhecível’”, relatou.

A modelo, que foi um ícone e referência de beleza nos anos 90, disse não ter sido alertada sobre os riscos e efeitos colaterais do procedimento, e que entrará com um processo contra o local onde realizou a criolipólise. Ela pedirá US$ 50 milhões por negligência e propaganda enganosa.

Evangelista afirmou ter ficado deprimida com sua atual aparência. "Eu desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal ou HAP, um risco do qual eu não tinha conhecimento antes de fazer os procedimentos. O PAH não apenas destruiu meu meio de vida, mas também me enviou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e as profundezas da auto-aversão", disse.

Segundo ela, o erro médico é causa do declínio em sua carreira. "Para meus seguidores que se perguntam por que eu não tenho trabalhado enquanto as carreiras de meus colegas têm prosperado, a razão é que eu fui brutalmente desfigurada pelo procedimento CoolSculpting de Zeltiq, que fez o oposto do que prometia.", desabafou.

“No processo, tornei-me um reclusa. Com este processo, estou avançando para me livrar da minha vergonha e ir a público com a minha história ‘, continuou ela. "Estou tão cansada de viver assim. Eu gostaria de sair pela minha porta com a mão erguida, apesar de não parecer mais eu mesma”, completou.

