Cineteatro São Luiz: violonista Cleivan Paiva faz show na sexta, 2

Cleivan Paiva apresenta o show "Amanhã", no Cineteatro São Luiz, com composições antigas e novas

Importante instrumentista da música brasileira, Cleivan Paiva se apresenta nesta sexta-feira, 2 de junho, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz, com o show “Amanhã”. O show terá participação do violonista Cainã Cavalcante e do flautista Cacá Malaquias.

Cleivan Paiva nasceu na cidade piauiense de Simões, mas se radicou no Cariri cearense, onde se consagrou como um dos destaques da cena musical. Aos 62 anos, é violonista, guitarrista, compositor, arranjador e poeta.

O artista lembra que uma de suas principais inspirações para sua música é o cantor João Gilberto, que era “obrigado a escutar” na infância, pois a vitrola de casa só tinha um disco. Ele aponta também o carioca Baden Powell, considerado um dos maiores violonistas de todos os tempos. Cleivan também destaca suas experiências em diversos festivais de música no Ceará e em São Paulo como fontes de inspiração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No currículo, Cleivan tem três discos ("Guerra e Paz", "Cleivan Paiva" e "Sonhos do Brasil") e apresentações ao lado de Hermeto Pascoal, Mauro Senise e Gilson Peranzzetta e outros. Ele também já se apresentou em festivais de música no Crato, Juazeiro do Norte, Quixeramobim e nas TVs Tupi e Cultura, em São Paulo.]

Sobre o assunto São João: Veja programação de quadrilhas juninas em Fortaleza e RM

Otto fala sobre referências, carreira e imersão em outros projetos

Gratuito: Ricardo Guilherme apresenta aula-espetáculo na sexta, 2

Gratuito: Mateus Fazeno Rock faz show em evento na Praia de Iracema

Cleivan Paiva em Fortaleza

Fortaleza é mais um lugar que recebe Cleivan, que diz estar muito feliz de vir à Capital. “Eu acho que a música é do mundo, ela é de toda região. O importante é você estar sempre criando. Acho que o importante é que a música chegue no coração das pessoas”, afirma Cleivan.

O show “Amanhã” é a primeira de uma série de ações pensadas para dar visibilidade a um novo momento da carreira do piauiense, que volta aos palcos após a pandemia. “A gente teve que parar muitos shows, porque não tinha clima, né? Mas o trabalho continua, você continua compondo músicas novas e pensando nos arranjos. E o show seria um novo momento após essa dificuldade que todos nós passamos”, conta.

Segundo o músico, o repertório mescla composições novas e antigas, incluindo músicas que fizeram parte da trilha sonora do filme “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, de 1986, do diretor Rosemberg Cariry. O show também conta com improvisos, e ainda uma música batizada em homenagem ao Cineteatro São Luiz, uma tradição do artista: “Quando eu faço show em qualquer local, eu faço uma música para aquele local. Assim, é uma maneira de batizar ali a apresentação”.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Show "Amanhã", de Cleivan Paiva



Quando: sexta-feira, 2, às 19 horas



sexta-feira, 2, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)



Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia), à venda no site Sympla e nas bilheterias do Cineteatro São Luiz



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui