Gratuito: Ricardo Guilherme apresenta aula-espetáculo na sexta, 2

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN) recebe um espetáculo em formato de aula, nesta sexta-feira, 2, a partir das 19 horas. O responsável por ministrar o momento é o dramaturgo e ator cearense Ricardo Guilherme. A entrada é gratuita.

O trabalho aborda a relação dos atores com a plateia de teatro, considerando as especificidades da atividade cênica. "Sobretudo sua natureza efêmera e performática, cuja dinâmica justifica a alusão insistente e cíclica de que o teatro está em crise", acrescenta material de divulgação do espetáculo. "Na argumentação deflagrada em cena evidencia-se a constatação de que na verdade o teatro não está, ele é em crise, pois a sua efemeridade o leva à inquietação que o mantém, por vocação, constantemente voltado para a crítica concernente a si mesmo e à sua adequação ao momento histórico".

Em celebração aos 80 anos de modernismo no teatro brasileiro, “No Ato” reúne uma compilação e transcrição de crônicas e memórias de Nelson Rodrigues para debater os desafios e as alegrias em cima do palco.

Saiba mais sobre Ricardo Guilherme

Ator, dramaturgo, diretor teatral, contista, cronista, poeta, jornalista, professor universitário, Ricardo Guilherme é uma das maiores expressões do Teatro Radical. Colunista do O POVO, o artista cearense foi um dos criadores do Curso Superior de Artes Cênicas da Universidade Federal do Ceará, participou de mais de 100 espetáculos em temporadas e apresentações no Brasil, na Europa, África e países das Américas e ganhou, entre outros prêmios, o de dramaturgia da Unesco, em 1987.



Espetáculo “No Ato"



Quando: sexta-feira, 2, às 19 horas



sexta-feira, 2, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)



Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

