DFB Festival 2023: saiba como surgiu o evento de moda

O Dragão Fashion Brasil 2023 já tem data e line-up completos divulgados. Com início no dia 31 de maio, a 24ª edição celebra a moda e outros elementos culturais com o tema “Em Movimento”. A edição desse ano acontecerá no Centro de Eventos do Ceará.

Nativo de Fortaleza, o DFB é considerado um dos mais importantes eventos de moda do Brasil, focando na moda autoral e no artesanato.

Neste ano, a programação será composta por desfiles, concursos dos novos — que reúne estudantes de moda de todo o País — shows, mostras gastronômicas, entre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas quando surgiu o Dragão Fashion Brasil? Continue lendo para conhecer esse evento que movimenta o mercado da moda no estado do Ceará.

Dragão Fashion Brasil: história e trajetória

Dragão Fashion Brasil, ou DFB Festival, teve sua primeira edição em 1999. Idealizado por Claudio Silveira, o evento inicialmente tinha a intenção de promover e apoiar estilistas no mercado.

Recebeu esse nome devido ao local que originalmente aconteciam os desfiles, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Mas o evento ao longo de sua trajetória ocupou outros lugares.

Durante 9 anos, de 2003 a 2012, o DFB Festival aconteceu no Centro de Convenções do Ceará. Em 2013 o evento retornou ao seu local de origem, mas passou por uma nova mudança e sua edição de 2015 aconteceu no recém inaugurado Terminal Marítimo de Passageiros.

O conceito do Dragão fashion também teve inovação. Em 2017, outros elementos culturais passaram a fazer parte. Música e gastronomia foram algumas das novidades do Festival. A multidisciplinaridade também se fez presente.

Por meio de parcerias, a programação agora oferecia ao seu público oficinas, workshops, palestras, e várias outras atividades. Outro elemento do evento é o Concurso dos Novos, com participação de estudantes de moda de todo o País.

O evento em 2020 ocupou um espaço que ia além do físico, o digital. Com a pandemia da Covid-19, o DFB teve uma edição remota e com um nome especial para a ocasião, o “DFB DigiFest”.

O Dragão Fashion Brasil é conhecido pelo seu incentivo à cultura cearense, a novos talentos da indústria da moda, entre outras ações. Seu incentivo ao empreendedorismo e as áreas multiculturais e multidisciplinares são outros destaques.

Confira programação do DFB Festival 2023 AQUI

DFB Festival: algumas edições importantes

O movimento do Dragão Fashion o levou à orla de Fortaleza em algumas de suas edições. Algumas delas podem ser destacadas:

2017

Em 2017, o evento trouxe algumas novidades com acréscimos a sua programação. Design, fotografia, música e gastronomia foram alguns dos elementos culturais que passaram a integrar o evento. Atividades multidisciplinares como workshops também foram acrescentadas.

O tema “Viva essa festa” teve como palco o Terminal Marítimo de Passageiros, destacando a moda e as outras expressões artísticas do evento.Cerca de 40 mil pessoas passaram pelo DFB daquele ano.

2019

O Aterro da Praia de Iracema foi escolhido como local para receber os 20 anos do Festival. A edição contou com uma grande estrutura montada na areia da praia, 36 desfiles e várias outras atividades em sua programação.

2022

A Praia de Iracema também foi palco do retorno da edição presencial do Dragão Fashion. Com o tema “Ocupe seu Espaço”, o evento contou com 25 desfiles de moda e o show da banda cearense Selvagens à Procura de Lei.