MODA: DFB Fashion começa no dia 31 de maio no Centro de Eventos

A 24ª edição do DFB Fashion acontece de 31 de maio até 3 de junho no Centro de Eventos do Ceará

Com o tema “Em Movimento", a 24ª edição do DFB Fashion acontece entre os dias 31 de maio a 3 de junho no Centro de Eventos do Ceará. O evento conta com desfiles de marcas cearenses renomadas e estilistas novos no mercado, além de shows, exposições e mostras multiculturais.

O line-up conta com 27 desfiles, incluindo as marcas Almerinda Maria, David Lee, Marina Bitu e Baba. Instalado em uma área de 10.000 m², o DFB terá duas salas com passarelas de 25 metros de largura cada. O espaço também terá o Mercado Criativo DFB, que retorna nesta edição com uma mostra gastronômica incluindo micro e pequenos empreendedores do segmento de moda e design.

O tema dessa edição é inspirado na 3ª lei de Newton, conhecida como “princípio da ação e reação". "A retomada presencial do evento, em 2022, foi um grande sucesso. Mais de 40 mil pessoas lotaram a Praia de Iracema para prestigiar desfiles, palestras, shows e as demais ações propostas pelo nosso festival. Nos inspiramos nos princípios do movimento para lembrar que o próprio DFB está em constante transformação”, celebram Cláudio e Helena Silveira, diretores do evento.

Os convites para assistir aos desfiles serão entregues diariamente na entrada do evento. Ainda não há informações se a retirada dos ingressos será gratuita ou mediante doação de alimentos.

O DFB Festival também realiza a 4ª edição da mostra de fashion films MoveModa com R$10 mil em premiação. O objetivo é dar destaque para novos talentos do audiovisual de todo o Brasil.



Confira a programação:

Quarta, 31

19 horas - Sanderson Amaral + Johnson Alves

19h30min - 100% CE

20 horas - Airplane Brasil

20h30min - Liana D'Áfrika

21 horas - Melkzda

21h30min - Almerinda Maria

Quinta, 1º

18h30min - Norb Brand + Levi Santos

19 horas - Ahazando

19h30min - Club99

20 horas - Sau + Sheila Morais

20h30min - Khallil Nepomuceno

21 horas - Vitor Cunha

21h30min - Lindebergue

Sexta, 2

18h30min - Concurso dos Novos

19 horas - Cléber Lima

19h30min - Rendá por Camila Arraes

20 horas - Alix

20h30min - Bruno Olly

21h30min - Baba

Sábado, 3

18h30min - Concurso dos Novos

19 horas - Queirozbruno

19h30min - Erica Rosa

20 horas - Enel Coleção Energia

20h30min - Marina Bitu

21 horas - Dribbled

21h30min - David Lee

