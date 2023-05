Karim Aïnouz: onde ver obras do cearense que vai ao Festival de Cannes

Um dos principais nomes do cinema brasileiro, o cearense Karim Aïnouz é o único representante do Brasil na principal competição do Festival de Cannes neste ano. O diretor leva ao festival a estreia dele em língua inglesa, o drama histórico "Firebrand", como Alicia Vikander e Jude Law. Para apresentar ou reapresentar a filmografia do artista cearense ao público, o Vida&Arte preparou uma lista que destaca alguns dos filmes de Karim disponíveis em plataformas de streaming, compra ou aluguel. De produção filmada em Iguatu a internacionalmente premiado melodrama, confira onde ver obras do cearense.

O Céu de Suely (2006)

A jovem Hermila volta para a terra natal, o município cearense de Iguatu, com o filho e sem o marido. Presa na cidade, ela busca formas de conseguir sair novamente dali para iniciar uma nova vida.

Onde: disponível para stream na Netflix e Globoplay

Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009)

Codirigido entre Karim e o cineasta pernambucano Marcelo Gomes, o longa traz um geólogo que realiza uma pesquisa de campo no sertão nordestino e, no percurso, vai criando relações com as paisagens e com sentimentos próprios de abandono e solidão.

Onde: disponível para stream na Netflix

O Abismo Prateado (2011)

Baseada na canção "Olhos nos Olhos", de Chico Buarque, o longa protagonizado pela atriz Alessandra Negrini mostra uma dentista casada e mãe que, um dia, recebe do marido uma mensagem dizendo que está a deixando. Perdida, ela perambula pelo Rio de Janeiro em busca de saber como reagir.

Onde: disponível para stream na Globoplay

Praia do Futuro (2014)

Filmado em Fortaleza e Berlim, o filme acompanha a relação entre os irmãos Donato (Wagner Moura) e Ayrton (Jesuíta Barbosa), afastados por anos após o mais velho se mudar para a Alemanha.

Onde: disponível para stream na Globoplay

A Vida Invisível (2019)

Baseado em romance de Martha Batalha, a obra se passa no Rio de Janeiro dos anos 1950 e mostra os contextos conservadores que rondam as irmãs Guida e Eurídice, cujos sonhos são impactados pela família e pela sociedade.

Onde: disponível para stream na Globoplay; para aluguel na Claro Vídeo, Microsoft Store e Apple TV; e para compra no Google Play, Microsoft Store e Apple TV

