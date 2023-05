Maracanaú recebe conferência sobre política pública para a cultura

O Comitê de Cultura de Maracanaú realiza nesta quarta-feira, 24, uma conferência sobre as lutas enfrentadas pela classe artística do município. O evento pretende debater as principais dificuldades do setor nos últimos 30 anos. O encontro acontece na sede do Grupo Garajal, no bairro Jereissati I, em Maracanaú.

Segundo Rodrigo Tembiú, pesquisador, produtor cultural do município e um dos organizadores da conferência, o evento faz parte de uma pesquisa, realizada por ele, sobre os desafios enfrentados pela classe artística nos últimos 30 anos e com isso tentar entender os possíveis caminhos para esse setor.

“É preciso olhar para o processo histórico e compreender essas lutas dos últimos 30 anos. A gente precisa recuperar esse acúmulo histórico e compreender as lutas no processo histórico para fortalecer a luta no momento", entende Rodrigo.

Práticas sociais e força do mercado

O organizador destaca que as problemáticas são frutos da “negligência” da prefeitura com os artistas da cidade. "A gente está travando uma luta, inclusive junto a gestão municipal que não tem dado muita atenção para cultura na cidade. Só para o São João, que é aquele grande evento comercial, que investem milhões nos shows comerciais, de entretenimento. Mas não se fomenta as práticas culturais do município”, afirma.

"O nosso trabalho nem sempre está apontado para o mercado. Ele muitas vezes tem a ver com práticas sociais, com a dinâmica dos territórios. Então a cultura não necessariamente está ligada às fórmulas lucrativas do mercado. E o empresário, por exemplo, não se interessa muitas vezes. E é justamente por isso que a gente espera mais do governo municipal”, reflete.

O evento contará com o lançamento de uma revista e com apresentações artísticas. A abertura será feita pelo grupo de coco Coqueirinhos da Mucunã. Já o encerramento será realizado com o show do Duo da Calçada e Roni Flow.

Movimentos como: Associação de Teatro Maracanauense, Associação Maracanauense de Letras, QG do Pensamento, Fórum de Arte e Cultura de Maracanaú e Comitê de Cultura de Maracanaú estarão presentes para debater os possíveis caminhos para alavancar o setor cultural na cidade.



Conferência sobre lutas lutas da classe artística

Onde: Sede do Grupo Garajal (R. Dezoito, 119 - Jereissati I, Maracanaú)

Sede do Grupo Garajal (R. Dezoito, 119 - Jereissati I, Maracanaú) Quando: Quarta-feira, 24, às 19 horas

Quarta-feira, 24, às 19 horas Gratuito

