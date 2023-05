Profetas da Chuva: evento em Quixadá celebra temporada de chuvas

O encerramento da 27ª edição do Encontro dos Profetas da Chuva será realizado em Quixadá até sexta-feira, 2, com artes visuais, música e literatura

Começa em Quixadá nesta quarta-feira, 31, a programação cultural de encerramento da 27ª edição do Encontro dos Profetas da Chuva. O evento seguirá até sexta-feira, 2, reunindo artes visuais, música e literatura para celebrar a temporada de chuvas e de colheita no sertão central cearense.

Realizado desde 1997, o Encontro Anual dos Profetas Populares do Sertão Central tem como grande ponto o compartilhamento de prognósticos relacionados ao tempo. O encontro deste ano aconteceu em 14 de janeiro. Os “Profetas da Chuva” são homens e mulheres que realizam previsões ao observarem os astros, mudanças do ecossistema e até sons emitidos em meio às árvores.

A atividade, então, será celebrada nesta semana em Quixadá. O Grupo Duo Finlândia inicia a programação na Casa de Saberes Cego Aderaldo na quarta-feira, 31, com apresentação instrumental às 19 horas. Depois, será exibido o filme “Os Profetas da Chuva”, dirigido por Marcos Moura.

Na quinta-feira, 1º, o evento apresentará às 17 horas uma mesa redonda com escritores e organizadores de livros sobre os Profetas da Chuva, com Carla Patrícia, Helder Cortez e Silvia Leite, de Fortaleza, Renzo Thaddei, de São Paulo, e Hadir Rocha, de Tauá. Às 20 horas, serão exibidos os filmes “Profetas da Chuva e Esperança”, de Marcia Paraiso, e “Profetas da Chuva”, de Vitor Grilo, na Casa de Saberes Cego Aderaldo.

A ação busca fortalecer o Encontro dos Profetas e também será promovido um seminário na sexta-feira. No Auditório do CDL de Quixadá, ocorrerá a atividade “O Semiárido e a Cultura dos Profetas da Chuva”, com José Alves, Annaulhya Patrícia Silveira Chaves. Heldez Cortez e Paulo José Gomes Ferreira.

Às 19 horas, a Fundação Cultural de Quixadá receberá a solenidade de abertura da exposição “Aqua - Uma cartografia de afetos e deslocamentos” com as presenças de Kennedy Saldanha (curador) e Narcélio Grud (artista visual e criador do projeto expográfico).

Na Praça da Cultura Gladson Martins, às 20 horas, acontecerá o show Encanta Quixadá, com os violeiros e repentistas Antônio Limeira e João de Oliveira, Guilherme Calixto e Cícero Cosme, Chagas Bezerra e Rozaneto, Valdir de Lima e Zé Vicente, Rouxinol da Paraíba e Chico Bala). Na sequência, Azarias e Banda (Quixeramobim) sobe ao palco para encerrar oficialmente a programação do Encontro dos Profetas.



XXVII Encontro dos Profetas da Chuva

Quando: de quarta-feira, 31 de maio, a sexta-feira, 2 de junho

Onde: Casa de Saberes Cego Aderaldo, Fundação Cultural e Praça da Cultura Gladson Martins, em Quixadá



