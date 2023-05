Gratuito: Lenine faz show de Dia dos Namorados em Fortaleza

Show do cantor Lenine acontece no tradicional Jantar dos Namorados, ação promovida pelo Shopping RioMar Fortaleza

O cantor e compositor Lenine prepara show especial para o tradicional Jantar dos Namorados, promovido pelo Shopping RioMar Fortaleza. O evento gratuito acontece na Praça de Alimentação do estabelecimento, com repertório composto por grandes sucessos do artista.

Com discografia composta por hits como "Paciência", "Hoje Eu Quero Sair Só" e "É o Que Me Interessa", o pernambucano conta com mais de 35 anos de carreira e soma seis prêmios do Grammy Latino ao longo da trajetória profissional.

Lenine veio pela última vez a Fortaleza com a turnê "Rizoma" em maio de 2022, em show ao lado do filho, o produtor musical Bruno Giorgi. O evento aconteceu no Teatro RioMar Fortaleza.

O último lançamento do compositor nas plataformas digitais foi o remix da música “Entre Amigos”, feito em parceria com o artista Kadum. Ele também está promovendo a versão remasterizada do disco “Olho de Peixe” (1993), desenvolvido ao lado do percussionista Marcos Suzano, que agora conta com songbook e edição especial da revista Noize.

Lenine no Jantar dos Namorados

Quando: 9 de junho, às 19h30min



9 de junho, às 19h30min Onde: Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito



