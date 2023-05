Irmão de Paul Walker homenageia ator e batiza filho com seu nome

Cody Walker, irmão do ator Paul Walker, homenageou o astro da franquia "Velozes e Furiosos" ao batizar o filho com seu nome

Cody Walker, irmão de Paul Walker, decidiu homenagear o astro da franquia de filmes de ação “Velozes e Furiosos". Como forma de eternizar sua memória, Cody e sua esposa, Felicia, resolveram batizar o filho recém-nascido com o mesmo nome do ator americano. Assim, nasceu em 30 de abril o mais novo membro da família: Paul Barrett (‘Bear’) Walker.

O artista faleceu em 2013, quando tinha apenas 40 anos, após um acidente de carro nos Estados Unidos. A homenagem foi confirmada por Cody à revista americana People. “Em novembro fará dez anos desde que perdemos meu irmão, Paul, e eu senti que agora era o momento apropriado. Eu e meu irmão, Caleb, não vamos mais ter filhos. Meu irmão, Paul, era Paul William Walker IV e esse nome remonta a quatro gerações”, disse.

Outra homenagem de Cody ao irmão acontecerá neste sábado, 3 de junho, quando será realizado o festival FuelFest, na Califórnia. O evento celebra a cultura automobilística com corridas de drift, off road e passeios com motoristas profissionais. O festival conta com shows, e parte dos lucros de cada show é direcionado para a Reach Out WorldWide. A organização sem fins lucrativos foi criada por Paul Walker em 2010 após o terremoto que devastou o Haiti.



