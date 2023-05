Ator revela ter sido agredido por macaca durante gravações

O ator Wagner Santisteban, 40, revelou uma situação traumática sofrida ainda quando adolescente durante as gravações da série “Sandy&Junior”. Na época, o ator interpretava um menino vítima de bullying e que, em determinado episódio, era perseguido por uma macaca.

Apesar de acompanhada por um adestrador, durante a gravação de uma cena a macaca entrou no armário em que estava o agarrou, tirou suas roupas e começou a agredi-lo incansavelmente, conforme relatou Wagner.

"Fui gravar a cena do início que era eu dentro de um armário. Eu, num chroma key, fundo verde, um fundo falso de armário, eu de costas, trazem a macaca, ela me viu pela primeira vez parado... Eu não vi mais nada, eu de costas, ela me pegou igual UFC, me virou e começou a me socar a cara, me prendeu e [fez gestos de soco], ela começou a arrancar minha roupa, tufo de cabelo, e me morder", contou em entrevista ao Venus Podcast.

O ator ainda afirmou que foi "estuprado" pela macaca."Nem o treinador sabia o que fazer, nem sei quanto tempo durou, pra mim durou uns 20 minutos, mas eu acho que bem menos. Eu fui literalmente estuprado pela chimpanzé. Fui pro hospital e a Globo... Eu era menor de idade, tinha 16, 17 anos, vieram todos muito preocupados e aí fui pro médico, fiquei um tempo sem trabalhar, minha mãe desesperada. Fiquei bem traumatizado", concluiu.

Wagner conta que tempos depois foi curado do trauma quando participou da novela "Caras & Bocas", também da Rede Globo. A trama tinha participação especial de um chimpanzé que pintava quadros. “Em Caras & Bocas teve macaco, mas aquilo ali foi a cura de um trauma que eu sofri antes (Sandy & Junior)”, completou.

