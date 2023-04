Mateus Fazeno Rock lança Jesus Ñ Voltará em show no Dragão do Mar

Artista cearense lança segundo álbum da carreira nas plataformas nesta sexta, 28, mesmo dia em que apresenta show na Praça Verde do Dragão do Mar

Nesta sexta-feira, 28, às 20 horas o cearense Mateus Fazeno Rock sobe ao palco da Praça Verde do Dragão do Mar para lançar o segundo álbum de estúdio, intitulado "Jesus Ñ Voltará". Cria da Sapiranga, dos rolezinhos, dos saraus e dos projetos de arte voltados ao ensino de práticas culturais aos meninos da periferia – o músico precisou transpor barreiras para conseguir fazer o seu som ecoar pelos espaços de uma capital marcada pela desigualdade. O novo disco já está disponível em todas as plataformas digitais também a partir desta sexta-feira, 28.

Mateus poderia ser mais um menino preto morador de Fortaleza afetado pelas políticas excludentes, soberbas e desniveladas – como tantos e tantas. Mas os caminhos trilhados pelo jovem artista foram mesclados ao rock de favela. E o resultado dessas vivências, experiências e encontros será apresentado no show.

Pandemia e o "Rolê das ruínas"

O artista ganhou projeção a partir de 2020 quando, em plena pandemia, com um cenário cultural mais cercado de incertezas do que o usual, ele lançou o primeiro álbum de estúdio: "Rolê das Ruínas". O passeio realizado pelo músico foi de referências múltiplas que vão de Djavan até Nirvana. O sucesso foi alçado aos poucos e Fortaleza, cidade onde as mulheres cruzam a rua ao ver rapazes como Mateus se aproximando, começou a ouvir as faixas que compõem o disco. O projeto transpôs a capital cearense e alcançou outros territórios.

Vieram as lives, os shows presenciais, os convites, as entrevistas e mais parcerias. Mas algumas velhas questões permanecem. “A vida continua sendo uma minicruzada. A vida continua sendo atravessar a cidade. Acho que os dilemas permanecem”, diz o artista, se referindo aos percalços encontrados quando precisa circular por Fortaleza para realizar ensaios, reuniões, apresentações e até mesmo as atividades de lazer típicas da juventude.

Segundo álbum de Mateus Fazeno Rock já está disponível nas plataformas digitais (Foto: Jorge Silvestre e Naya Oliveira / divulgação)



"Um bonde, uma família"



Agora, o Fazeno Rock se estabelece como uma construção coletiva de vários sons e referências vindas de territórios plurais. “Minha evolução técnica acontece com o fato de que, hoje em dia, somos um coletivo, um bonde, uma família, uma firma que se organiza coletivamente”, explica Mateus. "Jesus Ñ Voltará" chega com participações especiais de artistas como Jup do Bairro, Mumutante, Big Léo, Brisa Flow e Má Dame.

Para além dessas presenças na voz, o novo show foi edificado com as contribuições de vários profissionais — que são responsáveis pelos diversos aspectos necessários para montar um espetáculo. A evolução, explica Mateus, vem principalmente a partir da perspectiva de organização coletiva que foi adquirida entre o grupo.

“Jesus não volta, mesmo. Segundo a cosmovisão que talvez eu tenha, Jesus não volta. Jesus já veio. Deu seu rolê. Passou sua mensagem. Foi vítima de injustiça. E já saiu fora. Jesus sendo cada pretinho que teve que partir cedo demais, que não conseguiu permanecer, que foi levado a partir por algum motivo. Está muito no lugar dessa presença, dessa palavra. Inclusive dá título ao álbum, mas vai se transformando em outras presenças”, diz.

Show Mar de Liberdade, com lançamento do álbum "Jesus Ñ Voltará", de Mateus Fazeno Rock

Quando: sexta-feira, 28, às 20 horas

sexta-feira, 28, às 20 horas Onde: Praça Verde (Rua Dragão do Mar, 81)

Praça Verde (Rua Dragão do Mar, 81) Ingresso solidário. Acesso mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal)

Disco "Jesus Ñ Voltará"

Já disponível nas plataformas; clique aqui

Ficha técnica

Produção Musical: Agê, Caiô (Outragalera), Glhrmee e Mateus Fazeno Rock

Agê, Caiô (Outragalera), Glhrmee e Mateus Fazeno Rock Beats : Nego Célio (faixas 2, 9 e 10)

: Nego Célio (faixas 2, 9 e 10) Mixagem: Glhrmee

Glhrmee Masterização: Rodrigo Deltoro

Rodrigo Deltoro Voz, intérprete, concepção e direção artística: Mateus Fazeno Rock

Mateus Fazeno Rock Backing vocals: Mumutante, Bianca Ellen (Bugzinha) e Jocastta Brito

Mumutante, Bianca Ellen (Bugzinha) e Jocastta Brito Músico Convidado: Marcus Au Coelho

Marcus Au Coelho Participações: Jup do Bairro, Mumutante, Big Léo, Brisa Flow e Má Dame

Jup do Bairro, Mumutante, Big Léo, Brisa Flow e Má Dame Identidade visual e direção de arte: Paula Trojany

Paula Trojany Pesquisa e concepção de identidade visual: Mateus Fazeno Rock, Paula Trojany e Arara

Mateus Fazeno Rock, Paula Trojany e Arara Fotografia: Jorge Silvestre e Nay Oliveira

Jorge Silvestre e Nay Oliveira Iluminação: Aline Rodrigues

Aline Rodrigues Figurino e acessórios: Arara

Arara Maquiagem: Lidia dos Anjos

Lidia dos Anjos Hair Styling: Isabelle Galeazzi (Nzinga Trancismo)

Isabelle Galeazzi (Nzinga Trancismo) Régua: Mariam (Mavalha)

Mariam (Mavalha) Produção Executiva: Izzi Vitório e Denor Sousa

Izzi Vitório e Denor Sousa Comunicação e Marketing: Cintia Martins

Cintia Martins Assessoria de Imprensa: Daniel Pandeló

