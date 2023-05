Batalha de bandas: final do Eletro-Som Sônico ocorre no sábado, 27

Três bandas competem na final do Festival Eletro-Som Sônico neste sábado, 27. A iniciativa vem desde fevereiro capacitando jovens artistas. No começo, 25 pessoas entre 18 a 29, foram selecionadas para participar do projeto, formando cinco bandas. Com duas já eliminadas, os três finalistas competem pelo chance que pode lançar sua carreira.

O objetivo do projeto é localizar artistas em potencial e profissionalizar esses novos músicos. O coordenador da ação, Welson Romell, destaca que buscou que os jovens aprendessem não somente as técnicas, mas que tivessem também a oportunidade de se expressar de forma autoral.

"No nome do festival eu fiz menção a uma música da obra de Chico Science, que é 'Meu Maracatu Pesa uma Tonelada'. Essa música começa com ele falando 'carrego por onde for o peso do meu som', então é uma filosofia de levar o seu som a qualquer lugar, da sua forma, da sua maneira e com a sua identidade", explica Welson Romell, coordenador do projeto e professor de música.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para isso, o festival foi dividido em fases. Até agora, nas apresentações chamadas de ensaios abertos, os grupos se apresentaram com covers de músicas de outros artistas. Contudo, na final do festival, as bandas irão concorrer com uma canção inédita e autoral.

O projeto começou a selecionar os participantes em dezembro do ano passado. Após passarem por aulas, ensaios abertos e fases eliminatórias, o grupo de cinco musicistas que sair campeão ganhará uma série de prêmios. No total, são R$ 5 mil em premiação, com R$ 2,5 mil para os primeiros colocados.

A banda que conseguir a maior pontuação entre os jurados também vai ganhar a gravação e divulgação do single que apresentou na final. O grupo que levar o segundo lugar sai com um valor de R$ 1,5 mil e, ao terceiro colocado, uma premiação de R$ 1 mil.

A iniciativa é da Escola Ponto Musical com apoio de edital de incentivo à cultura da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). Os jovens selecionados já tinham conhecimento de música e instrumentos, mas receberam oficinas de práticas em conjunto, improvisação, estética musical, saúde vocal e mais. O edital custeou um auxílio mensal para os participantes, ajudando com despesas de locomoção e alimentação.

Expectativas para a final



"A gente não pensa em outra coisa. As nossas conversas e interações são quase 24h por dia, chega até a ser um pouco excessivo. Mas nós estamos sabendo lidar com as pressões, afinal são participantes com alta qualidade musical, então estamos com isso em vista. A nossa preparação tá frenética, tá muito ansiosa, então não tem como não gerar expectativas. O nosso trabalho tem sido nesse sentido de ir atrás, chegar na final e entregar um trabalho perfeito, na medida do que podemos entregar", conta Jucá Ventura, da banda 4

"A gente ainda tá no processo de finalizar a música autoral, então ficamos na expectativa porque a gente quer mostrar o nosso trabalho, o que fizemos até agora, como será que o nosso público vai receber isso, essas coisas. Está sendo bastante desafiador nesse sentido, ansiedade a mil. Para a final, queremos que seja algo mais elaborado. Quem tá acompanhando a gente pode esperar uma música autoral diferente do comum", destaca Taegon, banda 3

"A reta final tá relativamente tranquila, até. A correria pra encaixar tudo até a culminância do festival deixa a banda um tanto ansiosa, mas a essa altura já estamos bastante confiantes no nosso potencial e a ansiedade é mais positiva do que negativa. É mais vontade que chegue logo do que receio, medo, etc", completa Café de Menezes, banda 1

Final do Festival Eletro-Som Sônico

Quando : sábado, 27, às 18 horas

: sábado, 27, às 18 horas Onde : estacionamento do Pátio Pan Americano (R. Rio Grande do Sul, 860 - Panamericano)

: estacionamento do Pátio Pan Americano (R. Rio Grande do Sul, 860 - Panamericano) Entrada gratuita

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui