Artista plástico transforma gnomo de jardim em personagem da internet

O mestre ensinador ganhou as mídias sociais por meio de vídeos criativos produzidos por Jhonatan Lima, de 29 anos.

Imagine receber conselhos de um gnomo de jardim voador? É o que faz Tibúrcio, ou melhor, o Mestre Ensinador, uma criação do artista plástico Jhonatan Lima,de 29 anos, natural de Campo Grande (MS), que a partir de um gnomo de jardim de sua falecida avó, criou um personagem que viralizou nas redes sociais.

Ele conta que sempre viveu da arte, mas que precisava de algo que valorizasse o seu trabalho, e aí surgiu Tibúrcio. "Precisava de algo simples e que desafiasse a gravidade para poder se locomover melhor entre os mundos das edições de vídeo", conta.

No perfil do Instagram, onde o artista produz conteúdos sobre sua criação, o mestre acumula mais de 150mil seguidores. Em cada vídeo, ele utiliza a criatividade para que o mestre saia do óbvio, já que ele era um boneco de jardim. Veja:

O nome do mestre ensinador, segundo o sul-matogrossense, veio porque ele ensina coisas sobre a floresta. Seus vídeos na internet acumulam milhões de visualizações e seu personagem já chegou a outros lugares do mundo, sendo usado como tema de fantasias.

Jhonatan diz que é gratificante ver que seu trabalho foi reconhecido, já que a anos ele plantava essa semente.

