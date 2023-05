Show de humor celebra 35 anos da personagem cearense Raimundinha

Nos próximos dias 26 e 27 de maio, o Theatro José de Alencar recebe o espetáculo “Raimundinha é a Mãe! - O Show”, que celebra os 35 anos da personagem interpretada pelo ator e humorista Paulo Diógenes. Dentro do teatro, o público terá também acesso a uma exposição que conta a trajetória de Raimundinha.

O show se baseia em livro de mesmo nome, escrito por Tarcísio Matos, uma biografia sobre a vida e carreira de Raimundinha e Paulo Diógenes. O espetáculo conta ainda com a participação de vários convidados especiais, como Aurineide Camurupim e Ciro Santos.

A personagem Raimundinha é um dos expoentes do humor cearense e já se apresentou nos principais programas de entretenimento do País. Sempre chamando atenção por suas falas bem humoradas e as roupas coloridas.

O espetáculo acontece com o apoio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e tem produção e direção geral de Fábio Nobre, Marco Beranger e Paulo Vianna Jr.

Show de humor "Raimundinha é Mãe!"

Quando: sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 18h30min

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito com distribuição de ingressos 1 hora antes da apresentação

