Freddie Mercury Cover se apresenta no Cantinho do Frango

Neste final de semana várias atrações passarão pelo Cantinho do Frango, localizado na Aldeota. Luisinho Magalhães & Banda, cover de Freddie Mercury e apresentações de chorinho são presenças confirmadas.

Nesta sexta-feira, 26, às 18h30min, Luisinho Magalhães & Banda prometem agitar a noite com grandes sucessos da Jovem Guarda, The Beatles, Flashback e Disco Music. O valor do couvert é de R$ 25.



No sábado, 27, é a vez da apresentação do cover de Freddie Mercury, que acompanhado de banda, traz o repertório das músicas mais famosas do astro, como: We Are The Champions, I Want to Break Free, Somebody to Love, entre outras. O show acontece às 18h30min e tem o valor de R$ 25.

Já o domingo, 28, será marcado por apresentações de chorinho. Músicos como o cearense Pardal, Angela Oliveira, Thesco Carvalho, Teco do Pandeiro, Rafael Salomão e Ray Douglas tocam e cantam clássicos do gênero. As apresentações começam às 17 horas. O valor a ser pago é de R$ 15.



Apresentações

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 – Aldeota)

Quando: 26, 27 e 28 de maio, à partir das 17 horas

Quanto: Luisinho Magalhães – Couvert: R$ 25; Freddie Mercury Cover e Banda – Couvert: R$ 20,00; Tarde de Pardais – Couvert: R$ 15,00



