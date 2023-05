Anitta fará show na final da Liga dos Campeões da Europa

A cantora brasileira Anitta será uma das grandes atrações da final do maior torneio de futebol de clubes da Europa, a Liga dos Campeões. Ela fará o show de abertura do evento ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy. A partida será realizada em 10 de junho no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

A novidade foi anunciada pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), entidade que organiza a competição. No Brasil, será possível assistir à apresentação nos canais oficiais da Uefa no YouTube, da Uefa Champions League no TikTok, na HBO Max, na TNT Sports e no SBT.

Sobre o assunto Welisson prepara remix de "Cabra da Peste" com Whindersson

Gilberto Gil anuncia show em Fortaleza no Festival Zepelim

BaianaSystem é a primeira atração confirmada do Festival Zepelim

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou tão animada que a novidade finalmente saiu! Estou muito feliz por me apresentar no show de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA pela Pepsi e mal posso esperar para ser a atração principal ao lado de Burna Boy. Vamos fazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, disse Anitta em comunicado da Uefa.

Anitta já se apresentou em finais de campeonatos de futebol em outras oportunidades, mas na América do Sul. A cantora foi uma das atrações da final da Libertadores, no Peru, em 2019, e também se apresentou no torneio em 2021, quando o campeonato foi realizado no Uruguai.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.