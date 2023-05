Zoey 102: novo filme terá protagonistas da série ‘Zoey 101’

A Nickelodeon e o Paramount+ anunciaram o elenco de “Zoey 102”, novo filme original baseado na série de televisão “Zoey 101”. O programa fez sucesso no canal Nickelodeon nos anos 2000 e a nova produção celebra o reencontro com os protagonistas da obra original mais de uma década após o fim da série. O revival ainda não tem data de estreia no Brasil.

Jamie Lynn Spears retorna como Zoey Brooks. Erin Sanders volta a interpretar Quinn Pensky, melhor amiga da protagonista, enquanto Sean Flynn reencontra seu papel como Chase Matthews, par romântico de Zoey. Os personagens Logan Reese (Matthew Underwood), Michael Barrett (Christopher Massey), Stacey Dillsen (Abby Wilde) e Mark Del Figgalo (Jack Salvatore) também estão confirmados no filme.

"Zoey 102" é revival da série "Zoey 101", que fez sucesso na Nickelodeon Crédito: Dana Hawley/Divulgação

Na nova produção, Zoey ainda está buscando descobrir a vida e o amor, mas agora na casa dos 20 anos. O grupo de amigos da escola Pacific Coast Academy (PCA) retorna a Malibu para um casamento que virou uma reunião de colégio. A reunião inclui novos membros do elenco, como Kelly Kevyn (Thomas Lennon), chefe de Zoey; Archer March (Owen Thiele), amigo de Zoey; e Todd (Dean Geyer), um ator carismático.

O filme “Zoey 102” é baseado nos personagens da série “Zoey 101”, que estreou na Nickelodeon em 2005. Ela acompanha Zoey enquanto ela se matricula em uma escola na qual anteriormente apenas meninos poderiam frequentar. Ao longo da obra, ela e seus amigos lidam com a vida de adolescentes em um internato.



