Clipe de Pabllo Vittar gravado em Fortaleza estreia nesta terça, 23

O clipe da música "Cadeado" foi gravado no dia 2 de maio, na Pracinha do Vicente Pinzón, em Fortaleza

Com a periferia de Fortaleza como cenário principal, o clipe da música “Cadeado” da cantora Pabllo Vittar estreia nesta terça-feira, 23, no canal do Youtube da artista. As cenas foram gravadas no último dia 2 na Pracinha do Vicente Pinzón, localizada na avenida Dolor Barreira, 459.



O momento animou as redes sociais dos fortalezenses com direito a anúncio no perfil oficial da Prefeitura de Fortaleza. Durante a gravação, dezenas de pessoas se reuniram no entorno do local e presenciaram a performance da artista.

Em suas redes sociais, a cantora reforçou o anúncio de estreia e agradeceu o coreógrafo Cley Monteiro e Companhia de Dança 085 de Fortaleza pela colaboração no clipe. O horário oficial de lançamento ainda não foi divulgado.

“Quero agradecer a CIA 85 que deu a luz nesse clipe. Vocês vão ver, eles arrasam muito! Um beijo pra vocês de Fortaleza que são demais e receberam a gente com muito carinho. espero que vocês curtam”, comentou a cantora.

