Festival de cinema exibe curtas de produtores LGBTQIAPN+ do Nordeste

O "Festival Quarentena de Cinema" acontece de forma virtual e gratuita até o dia 3 de junho no Youtube

O “Festival Quarentena de Cinema” exibe 25 curtas de produtores LGBTQIAPN+ do Nordeste. O evento é realizado de forma virtual e gratuita até o dia 3 de junho, no Youtube. As exibições acontecem de segunda à sexta , às 20 horas. Aos sábados são realizados debates, às 17 horas.

Ao todo, são exibidos 15 longas do Ceará, quatro de Pernambuco, dois da Bahia, dois do Maranhão, um do Piauí e um de Sergipe. Serão realizados também 5 blocos de debates com produtores de audiovisual da região Nordeste.

O objetivo do evento é promover debates sobre o circuito audiovisual independente do Nordeste, com o intuito de democratizar o acesso ao cinema para a população.

Acessibilidade

A acessibilidade aparece como uma das principais preocupações do festival. Os curtas a serem exibidos contam com legendas para surdos e os debates com tradução em libras, além da audiodescrição dos convidados. O festival também oferece a oficina de audiodescrição.

Festival Quarentena de Cinema

Quando: até 3 de junho

Onde: no canal do Youtube

Gratuito



