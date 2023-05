Academia Feminina de Letras do Ceará lança concurso literário

Academia Feminina de Letras do Ceará celebra 21 de fundação da instituição com concurso literário sobre meio ambiente

Em comemoração aos 21 anos de fundação, a Academia De Letras Feminina do Ceará (Afelce) lança concurso literário com o objetivo de incentivar a escrita e a leitura. O Prêmio Afelce 2023 está com inscrições abertas e gratuitas até o dia 30 de junho. O tema do concurso é "A Sobrevivência do Planeta Terra Depende de Nós".

Além do concurso literário, Afelce lança também programação com palestras e o lançamento de coletânea de textos. O compilado reunirá trabalhos em prosa e verso de suas integrantes e será lançado no dia 2 de junho, durante a Feira Internacional do Livro de Lisboa.

Este ano o concurso homenageia a educadora socioambiental Maria Rosa Rodrigues, realizadora de projetos voltados à preservação ambiental que integram crianças e adolescentes. Podem ser inscritos no concurso trabalhos inéditos de prosa e poesia. São duas categorias: adulta e infantojuvenil. O regulamento completo pode ser encontrado no Instagram da instituição.

Inscrições para Prêmio Afelce 2023

Onde: online, clique aqui

Quando: até dia 30 de junho

Gratuito

